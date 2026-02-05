ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بھارت کیخلاف میچ کا بائیکاٹ، پاکستان کا سب سے بڑا حریف کون ہوگا؟

اگر کسی بھی میچ میں کھیل مکمل نہ ہو سکا تو پاکستان نہ صرف پوائنٹس ٹیبل پر بلکہ نیٹ رن ریٹ میں بھی پیچھے رہ سکتا ہے

اسپورٹس ڈیسک February 05, 2026
facebook whatsup

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 میں بھارت کیخلاف میچ کے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد اب پاکستان کا سب سے بڑا حریف کون ہوگا؟

شائقین کرکٹ پاک بھارت ٹاکرا دیکھنے کے منتظر مگر آئی سی سی کے موجودہ بھارتی سربراہ کی کھیلوں میں گندی سیاست نے کھیل کو داغدار کردیا۔

پاکستان نے بنگلادیش کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر احتجاجاً بھارت کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار کردیا ہے۔

پاکستان ٹیم کے سب سے بڑے حریف سمجھے جانے والے بھارت سے میچ نہ ہونے کی صورت میں پاکستان کو نیدرلینڈز، امریکا اور نمیبیا کے خلاف میچز میں تقریباً لازمی فتح درکار ہوگی۔

تاہم ان تینوں ٹیموں سے زیادہ پاکستانی ٹیم کو بارش سے خطرہ ہے۔

پاکستان کے تمام میچز سری لنکا میں شیڈول ہیں اور وہاں ہونے والی غیر متوقع بارشیں پاکستان کے سفر میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔

سری لنکا کے محکمہ موسمیات نے پاکستان کے افتتاحی میچ میں بھی بارش کی پیشگوئی کر رکھی ہے۔

اگر کسی بھی میچ میں کھیل مکمل نہ ہو سکا تو پاکستان نہ صرف پوائنٹس ٹیبل میں پیچھے رہ سکتا ہے بلکہ نیٹ رن ریٹ میں بھی دیگر ٹیموں کے مقابلے کمزور پوزیشن میں چلا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل

اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل

Feb 05, 2026 12:35 PM |
دھرندھر 2 کے ٹیزر نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچادی

دھرندھر 2 کے ٹیزر نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچادی

 Feb 05, 2026 10:54 AM |
رشوت خور پنڈت؛ ٹیزر ریلیز ہوتے ہی منوج باچپائی کی فلم ہنگامہ آرائی کا شکار کیوں؟

رشوت خور پنڈت؛ ٹیزر ریلیز ہوتے ہی منوج باچپائی کی فلم ہنگامہ آرائی کا شکار کیوں؟

 Feb 04, 2026 11:58 PM |

متعلقہ

Express News

ٹی20 ورلڈکپ؛ ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وزیراعظم

Express News

پی ایس ایل11؛ فرنچائز ملتان سلطانز کی نیلامی کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا

Express News

کراچی کنگز نے  انگلینڈ کےعالمی شہرت یافتہ آل راؤنڈر کو ٹیم کا حصہ بنالیا

Express News

کراچی میں آج سے فٹبال نیشنل چیلنج کپ کا آغاز، پہلے روز 4 میچز کھیلے گئے

Express News

بھارت کیخلاف میچ سے انکار؛ کیا آئی سی سی پاکستان کے 34 ملین ڈالرز کے فنڈز روک سکتا ہے؟

Express News

پانچویں وہیل چیئر  قائداعظم ٹرافی کا آغاز 11 فروری کو ہوگا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو