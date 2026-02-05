ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بھارت کیخلاف میچ کا بائیکاٹ، پاکستان کا سب سے بڑا حریف کون ہوگا؟

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 میں بھارت کیخلاف میچ کے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد اب پاکستان کا سب سے بڑا حریف کون ہوگا؟
شائقین کرکٹ پاک بھارت ٹاکرا دیکھنے کے منتظر مگر آئی سی سی کے موجودہ بھارتی سربراہ کی کھیلوں میں گندی سیاست نے کھیل کو داغدار کردیا۔
پاکستان نے بنگلادیش کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر احتجاجاً بھارت کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار کردیا ہے۔
پاکستان ٹیم کے سب سے بڑے حریف سمجھے جانے والے بھارت سے میچ نہ ہونے کی صورت میں پاکستان کو نیدرلینڈز، امریکا اور نمیبیا کے خلاف میچز میں تقریباً لازمی فتح درکار ہوگی۔
تاہم ان تینوں ٹیموں سے زیادہ پاکستانی ٹیم کو بارش سے خطرہ ہے۔
پاکستان کے تمام میچز سری لنکا میں شیڈول ہیں اور وہاں ہونے والی غیر متوقع بارشیں پاکستان کے سفر میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔
سری لنکا کے محکمہ موسمیات نے پاکستان کے افتتاحی میچ میں بھی بارش کی پیشگوئی کر رکھی ہے۔
اگر کسی بھی میچ میں کھیل مکمل نہ ہو سکا تو پاکستان نہ صرف پوائنٹس ٹیبل میں پیچھے رہ سکتا ہے بلکہ نیٹ رن ریٹ میں بھی دیگر ٹیموں کے مقابلے کمزور پوزیشن میں چلا جائے گا۔