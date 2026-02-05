مشہور شخصیات اپنی فٹنس کیسے برقرار رکھتی ہیں؟ سلیبرٹیز کے راز فاش

سلیبریٹیز کے ان اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں لاکر نمایاں تبدیلی دیکھ سکتے ہیں

ویب ڈیسک February 05, 2026
مشہور شخصیات کی فٹنس ہمیشہ مداحوں کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ جب کوئی اسٹار مسلسل مصروفیات، طویل شوٹنگز اور سفر کے باوجود خود کو فٹ رکھتا ہے تو لوگ یہ جاننے کے لیے بے تاب رہتے ہیں کہ آخر وہ ایسا کیسے کرتے ہیں۔

درحقیقت سیلیبریٹیز کی فٹنس کا تعلق کسی ایک عادت سے نہیں بلکہ نظم و ضبط، مناسب خوراک، مستقل ورزش اور ذہنی سکون کے امتزاج سے ہوتا ہے۔

سب سے پہلے ورزش کی مستقل عادت اہم ہے۔ معروف اداکار اور ماڈلز اپنی روزمرہ روٹین میں ہمیشہ کسی نہ کسی جسمانی سرگرمی کو شامل رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ جم میں ویٹ ٹریننگ اور کارڈیو کا انتخاب کرتے ہیں، کچھ یوگا اور پائلیٹس کو ترجیح دیتے ہیں جب کہ کئی سیلیبریٹیز باکسنگ اور کراس فٹ جیسے ہائی انٹینسٹی ورکس کو پسند کرتے ہیں۔

اہم بات یہ ہے کہ ان کا مقصد صرف وزن کم کرنا نہیں بلکہ جسم کو ٹون رکھنا، فلیکسیبلٹی بڑھانا اور مسلسل توانائی برقرار رکھنا ہوتا ہے۔

اسی طرح خوراک بھی سیلیبریٹیز کی فٹنس کا بنیادی حصہ ہے۔ آج کل مشہور شخصیات پروسیسڈ فوڈ سے دور رہتی ہیں اور قدرتی غذا کو ترجیح دیتی ہیں۔ ان کی ڈائٹ میں زیادہ تر سبزیاں، پھل، پروٹین سے بھرپور غذا، دالیں، گریاں اور ہلکی چکنائی والے کھانے شامل ہوتے ہیں۔

Express News

اسٹیم سیل تھراپی کیا ہے؟ ابھے دیول نے گھٹنوں کے درد سے نجات کا تجربہ شیئر کردیا

کئی سیلیبریٹیز انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اپناتے ہیں جب کہ کچھ کارب سائیکلنگ یا کیلوری مینجمنٹ کے اصول پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کا زیادہ استعمال ہر اسٹار کا پہلا اصول ہوتا ہے، جس سے جلد توانا اور جسم ہائیڈریٹڈ رہتا ہے۔

نیند بھی فٹنس کا اہم ستون ہے۔ مستقل ناکافی نیند نہ صرف وزن بڑھاتی ہے بلکہ جسم کی توانائی کم کرتی ہے۔ اس لیے زیادہ تر مشہور شخصیات کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی بہترین نیند کو لازمی قرار دیتی ہیں۔ شوٹنگ یا سفر کے باوجود وہ اپنی نیند کے معیار پر سمجھوتا نہیں کرتیں۔

ذہنی سکون بھی جسمانی فٹنس کے لیے ضروری ہے اور سیلیبریٹیز اس حقیقت کو خوب سمجھتی ہیں۔ اسی لیے وہ میڈی ٹیشن، ڈیپ بریتھنگ، نیچرواکس یا ہلکی پھلکی ایکسرسائز کے ذریعے ذہن کو پرسکون رکھتی ہیں۔ ذہنی تناؤ نہ صرف صحت پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ وزن کو بھی متاثر کرتا ہے، اس لیے اس توازن کو برقرار رکھنا ان کے لیے بھی اہم ہوتا ہے۔

سیلیبریٹیز کے پاس ماہر ٹرینرز اور نیوٹریشنسٹ کی رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ یہ ماہرین ان کے جسمانی اسٹرکچر، روزمرہ مصروفیات اور اہداف کے حساب سے مکمل فٹنس پلان ترتیب دیتے ہیں، جس سے نتائج زیادہ جلدی اور بہتر انداز میں ملتے ہیں۔

لہٰذا یاد رکھیں کہ مشہور شخصیات کی فٹنس کسی جادو کی مرہونِ منت نہیں بلکہ محنت، نظم و ضبط اور صحت مند عادات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مداح چاہیں تو ان اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں لاکر نمایاں تبدیلی دیکھ سکتے ہیں۔
