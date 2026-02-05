فلسطینیوں کے لیے خطرناک قانون؟ اسرائیل کا متنازعہ ڈیتھ پینلٹی بل عالمی تنقید کی زد میں

اگر یہ بل قانون بن جاتا ہے تو اسرائیلی فوجی عدالتیں ایسے مقدمات میں بھی سزائے موت دے سکیں گی جہاں قتل دانستہ نہ ہو

ویب ڈیسک February 05, 2026
facebook whatsup

جنیوا: اقوامِ متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ مبینہ دہشت گردی کے جرائم پر لازمی سزائے موت سے متعلق مجوزہ قانون واپس لے، کیونکہ یہ انسانی حقِ حیات کی کھلی خلاف ورزی اور فلسطینیوں کے خلاف امتیازی اقدام ہوگا۔

اقوامِ متحدہ کے ایک درجن سے زائد آزاد ماہرین نے بدھ کے روز جاری بیان میں کہا کہ اسرائیلی پارلیمنٹ نے گزشتہ سال نومبر میں اس بل کی ابتدائی منظوری دی تھی، جو انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویر کے مطالبے پر پیش کیا گیا۔

ماہرین کے مطابق لازمی سزائے موت عدالتی انصاف کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں عدالت کو ملزم کے حالات، نیت اور دیگر رعایتی پہلوؤں پر غور کرنے کا اختیار نہیں دیا جاتا۔

بیان میں کہا گیا کہ اگر یہ بل قانون بن جاتا ہے تو مغربی کنارے میں فوجی عدالتیں ایسے مقدمات میں بھی سزائے موت دے سکیں گی جہاں قتل دانستہ نہ ہو۔ جبکہ اسرائیل اور مقبوضہ مشرقی یروشلم میں یہ سزا صرف اسرائیلی شہریوں یا رہائشیوں کے دانستہ قتل تک محدود ہوگی۔

اقوامِ متحدہ کے ماہرین نے خبردار کیا کہ اسرائیلی قوانین میں دہشت گردی کی تعریف مبہم اور حد سے زیادہ وسیع ہے، جس کے باعث ایسے افعال کو بھی دہشت گردی قرار دیا جا سکتا ہے جو درحقیقت اس زمرے میں نہیں آتے۔

ماہرین نے مزید کہا کہ فوجی عدالتوں میں فلسطینی شہریوں کے مقدمات عموماً بین الاقوامی معیار کے مطابق منصفانہ نہیں ہوتے، اس لیے ایسی عدالتوں کے ذریعے دی جانے والی سزائے موت حقِ حیات کی مزید خلاف ورزی ہوگی۔

بیان میں اس بات پر بھی تشویش ظاہر کی گئی کہ مجوزہ قانون کے تحت فوجی ججوں کی سادہ اکثریت سے سزائے موت سنائی جا سکے گی۔

دوسری جانب حماس نے اس قانون کو اسرائیلی انتہاپسندی اور فسطائیت کی علامت قرار دیا، جبکہ فلسطینی وزارتِ خارجہ نے اسے فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جرائم میں مزید اضافے کا نیا طریقہ کہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل

اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل

Feb 05, 2026 12:35 PM |
دھرندھر 2 کے ٹیزر نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچادی

دھرندھر 2 کے ٹیزر نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچادی

 Feb 05, 2026 10:54 AM |
رشوت خور پنڈت؛ ٹیزر ریلیز ہوتے ہی منوج باچپائی کی فلم ہنگامہ آرائی کا شکار کیوں؟

رشوت خور پنڈت؛ ٹیزر ریلیز ہوتے ہی منوج باچپائی کی فلم ہنگامہ آرائی کا شکار کیوں؟

 Feb 04, 2026 11:58 PM |

متعلقہ

Express News

حکومت، سیاست، مسلح جدوجہد؛ پرُخار راہوں میں مارے جانے والا سیف الاسلام قذافی کون تھا

Express News

آپ کبھی مسکراتی نہیں؛ ٹرمپ کی خاتون صحافی سے نوک جھونک کی ویڈیو وائرل

Express News

امریکا ایران کیساتھ مذاکرات کیلیے تیار ہوگیا؛ کڑی شرائط رکھ دیں

Express News

نمبر کیوں بلاک کیا؟ گرل فرینڈ نے لڑکے کے سینے میں چُھرا گھونپ کر قتل کردیا

Express News

اسرائیل کے فضائی حملے میں حماس کے اعلیٰ کمانڈر بلال شہید

Express News

بھارت نے فلسطین کے حق میں اسٹیکرز لگانے والے برطانوی سیاحوں کو ملک بدر کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو