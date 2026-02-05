وزیراعلی پنجاب مریم نواز نے لبرٹی چوک لاہور کا دورہ کیا، شہریوں نے مریم نواز کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور ان کے ساتھ سیلفیاں بھی لیں۔
مریم نواز نے گاڑی روک کر لبرٹی چوک پر شہریوں سے گفتگو کرتے ہوئے موٹرسائیکل سوار کو سیفٹی راڈ لگانے کی ہدایت کی۔
مریم نواز نے کہا کہ بسنت پر موٹر سائیکل چلانے پر پابندی نہیں لیکن اگر سیفٹی راڈ نہ لگایا تو بائیک بند ہوگی، یہ حفاظتی اقدامات آپ کی حفاظت کےلئے ہی ہیں۔
وزیر اعلیٰ کو دیکھ کر شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہوگئی، شہریوں نے وزیراعلی پنجاب کے منصوبوں کی تعریف کی۔
وزیراعلی مریم نواز نے شہریوں سے بات چیت کی، بچوں سے اظہار شفقت کیا اور سیلفیاں بھی بنوائیں۔
انہوں نے عوام کو روکنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو ہٹا دیا، مریم نواز نے پیلی شرٹ میں معصوم بچی کو دیکھ کر اظہار مسرت کیا، ہاتھ ملایا، ننھے شہری نے آکر وزیراعلی مریم نوازشریف سے ہاتھ ملایا، اظہار مسرت بھی کیا۔
مریم نواز نے ننھے بچے سے مصافحہ کیا اور پیار کرتے ہوئے کہا کہ آپ تو فوجی بھائی بنے ہوئے ہیں۔
ایک شہری نے کہا کہ مریم نوازکراچی آجائیں، آپ کا کام حیران کن حد تک بہترین ہے اور نظر آتا ہے۔
وزیراعلی لبرٹی چوک کے دورے کے بعد موچی گیٹ پہنچ گئیں جہاں انہوں نے بسنت کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔
وزیراعلی کی آمد پر شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہوگئی، بسنت کے انعقاد پر شہریوں نے وزیراعلی کی تعریف کی۔