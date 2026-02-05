’ سیفٹی راڈ نہ لگائی تو بائیک بند ہوگی‘ مریم نواز کے ساتھ شہریوں کی سیلفیاں

مریم نواز نے ننھے بچے سے مصافحہ کیا اور پیار کرتے ہوئے کہا کہ آپ تو فوجی بھائی بنے ہوئے ہیں

ویب ڈیسک February 05, 2026
facebook whatsup

وزیراعلی پنجاب مریم نواز  نے لبرٹی چوک لاہور کا دورہ کیا، شہریوں نے مریم نواز کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور ان کے ساتھ سیلفیاں بھی لیں۔

مریم نواز نے گاڑی روک کر لبرٹی چوک پر شہریوں سے گفتگو کرتے ہوئے موٹرسائیکل سوار کو سیفٹی راڈ لگانے کی ہدایت کی۔

مریم نواز نے کہا کہ بسنت پر موٹر سائیکل چلانے پر پابندی نہیں لیکن اگر سیفٹی راڈ نہ لگایا تو بائیک بند ہوگی، یہ حفاظتی اقدامات آپ کی حفاظت کےلئے ہی ہیں۔

وزیر اعلیٰ کو دیکھ کر شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہوگئی، شہریوں نے وزیراعلی پنجاب کے منصوبوں کی تعریف کی۔

وزیراعلی مریم نواز نے شہریوں سے بات چیت کی، بچوں سے اظہار شفقت کیا اور  سیلفیاں بھی بنوائیں۔

انہوں نے عوام کو روکنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو ہٹا دیا، مریم نواز نے  پیلی شرٹ میں معصوم بچی کو دیکھ کر اظہار مسرت کیا، ہاتھ ملایا، ننھے شہری نے آکر وزیراعلی مریم نوازشریف سے ہاتھ ملایا، اظہار مسرت بھی کیا۔

مریم نواز نے ننھے بچے سے مصافحہ کیا اور پیار کرتے ہوئے کہا کہ آپ تو فوجی بھائی بنے ہوئے ہیں۔

ایک شہری  نے کہا کہ مریم نوازکراچی آجائیں، آپ کا کام حیران کن حد تک بہترین ہے اور نظر آتا ہے۔

وزیراعلی لبرٹی چوک کے دورے کے بعد موچی گیٹ پہنچ گئیں جہاں انہوں نے بسنت کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔

وزیراعلی کی آمد پر شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہوگئی، بسنت کے انعقاد پر شہریوں نے وزیراعلی کی تعریف کی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل

اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل

Feb 05, 2026 12:35 PM |
دھرندھر 2 کے ٹیزر نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچادی

دھرندھر 2 کے ٹیزر نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچادی

 Feb 05, 2026 10:54 AM |
رشوت خور پنڈت؛ ٹیزر ریلیز ہوتے ہی منوج باچپائی کی فلم ہنگامہ آرائی کا شکار کیوں؟

رشوت خور پنڈت؛ ٹیزر ریلیز ہوتے ہی منوج باچپائی کی فلم ہنگامہ آرائی کا شکار کیوں؟

 Feb 04, 2026 11:58 PM |

متعلقہ

Express News

راولپنڈی، جرگے کے دوران فائرنگ سے دو افراد جاں بحق

Express News

کراچی؛ سپر ہائی پر ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق

Express News

لاہور میں ایک ارب سے زائد کی ڈور اور پتنگیں فروخت

Express News

پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں ہنگامی اجلاس طلب

Express News

صدر مملکت نے قازقستان کے صدر کو نشان پاکستان سے نواز دیا

Express News

کسی بھی دہشت گرد اور اس کے سہولت کار کو کسی صورت نہیں بخشا جائے گا، فیلڈ مارشل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو