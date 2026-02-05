دہشت گردی کیخلاف جنگ میں حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں، مل کر کوششیں جاری رکھیں گے، سہیل آفریدی

صوبائی اپیکس کمیٹی اجلاس اجلاس میں صوبائی وزرا ، کورکمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ سول، فوجی  حکام نے شرکت کی

ویب ڈیسک February 05, 2026
facebook whatsup

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم سب کی مشترکہ ہے، اس کے لیے سول حکومت، انتظامیہ ، پاک فوج  اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارےایک پیج پر ہیں اور مل کر کوششیں جاری رکھیں گے۔

پریس سیکریٹری برائے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دفتر  سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت صوبائی اپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا-

اجلاس میں صوبائی وزرا ، کورکمانڈر پشاور، چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کے علاوہ اعلیٰ سول، فوجی  اور قانون نافذ کرنے والے  حکام نے شرکت کی۔

⁠اجلاس کے آغاز میں مختلف واقعات میں شہادت پانے والے عام شہریوں ، سکیورٹی فورسز،اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکاروں کیلئے فاتحہ خوانی کی گئی اور شہدا کو خراج عقیدت  پیش کیا گیا۔

⁠اجلاس میں بالعموم صوبہ خیبر پختونخوا میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات اور فتنہ الخوارج کے ناسور کے خاتمے اور مکمل امن واستحکام کے لئے لائحہ عمل پر غور کیا گیا۔

اعلامیے کے مطابق ⁠اجلاس نے فیصلہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جامع   پالیسی کی کامیابی کے لئے  تمام  سیاسی جماعتوں ، عوامی نمائندوں ، معززین اور  وفاقی حکومت کی مشترکہ مشاورت، باہمی تعاون اور عملی ہم آہنگی ضروری ہے۔

⁠⁠اس ضمن میں آج کی نشست میں مصمم ارادہ کیا گیا کہ صوبہ خیبر پختونخوا  کی  حکومت اپنے تمام تر وسائل بشمول فوج ، پولیس ، سی ٹی ڈی اور دیگر اداروں کو استعمال کرتے ہوئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔

بیان کے مطابق ⁠یہ طویل میعادی حکمت عملی  دہشت گردی کے تمام محرکات کی نشاندہی، اِن کا خاتمہ اور اِس کے نتیجے میں عوامی اعتماد کی بحالی کو یقینی بنائے گی تاکہ حکومت اور عوام یکجا ہوکر ملکی سلامتی اور ترقی کو یقینی بنائیں۔

⁠حکومت خیبر پختونخوا کا ایجنڈا یہ ہے کہ بہتر  طرز حکمرانی اور عوامی مفاد ہی دہشت گردی کے خلاف قوم کو یکجا کرسکتا ہے۔

اِس سلسلے میں پہلے مرحلے میں دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں  کو  ماڈل گڈ گورننس  اضلا ع میں تبدیل کیا جائیگا۔ اور تمام حکومتی وسائل  کو استعمال کرتے ہوئے ترقیاتی اور سماجی حدمات اور اقتصادی ترقی کی فراہمی  کی محرومیوں کا ازالہ کیا جائیگا۔

⁠اِس سلسلے میں ایک منظم  پروگرام کے تحت   اِن علاقوں میں سیکیورٹی، مواصلات ، صحت ، تعلیم ، روزگار، بنیادی سہولیات اور دیگر خدمات کے لئے خصوصی پیکج دیا جائیگا۔

⁠فورم نے فیصلہ کیا کہ پائیدار استحکام کے لیے جن علاقوں سے عارضی نقل مکانی کی گئی ، حکومت اس عمل کے دوران متاثرہ افراد کی مکمل دیکھ بھال، بحالی اور بنیادی ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنائے گی، تاکہ یہ عارضی مشکل مستقبل میں امن، ترقی اور خوشحالی کی بنیاد بن سکے، ⁠اِن کی باعزت واپسی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ⁠امن ہماری اولین ترجیح ہے، اس پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، ⁠امن و امان کے لیے سول حکومت، انتظامیہ ، پاک فوج  اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارےایک پیج پر ہیں اور مل کر کوششیں جاری رکھیں گے۔

وزیراعلیٰ نے کہا کہ ⁠‏یہ ہم سب کی مشترکہ جنگ ہے ، اس کو مشترکہ کوششوں سے ہی جیتا جا سکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل

اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل

Feb 05, 2026 12:35 PM |
دھرندھر 2 کے ٹیزر نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچادی

دھرندھر 2 کے ٹیزر نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچادی

 Feb 05, 2026 10:54 AM |
رشوت خور پنڈت؛ ٹیزر ریلیز ہوتے ہی منوج باچپائی کی فلم ہنگامہ آرائی کا شکار کیوں؟

رشوت خور پنڈت؛ ٹیزر ریلیز ہوتے ہی منوج باچپائی کی فلم ہنگامہ آرائی کا شکار کیوں؟

 Feb 04, 2026 11:58 PM |

متعلقہ

Express News

راولپنڈی، جرگے کے دوران فائرنگ سے دو افراد جاں بحق

Express News

کراچی؛ سپر ہائی پر ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق

Express News

لاہور میں ایک ارب سے زائد کی ڈور اور پتنگیں فروخت

Express News

پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں ہنگامی اجلاس طلب

Express News

صدر مملکت نے قازقستان کے صدر کو نشان پاکستان سے نواز دیا

Express News

کسی بھی دہشت گرد اور اس کے سہولت کار کو کسی صورت نہیں بخشا جائے گا، فیلڈ مارشل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو