ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ تنازع: سابق انگلش کپتان کی آئی سی سی پر تنقید، پاکستان اور بنگلادیش کی حمایت

بھارتی شائقین روئیں گے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، لیکن طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی ہونی چاہیے، ناصر حسین

اسپورٹس ڈیسک February 05, 2026
انگلینڈ کے سابق کپتان اور معروف کمنٹیٹر ناصر حسین نے بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ تنازع سے متعلق بنگلادیش اور پاکستان کے مؤقف کی حمایت  کردی۔

برطانوی چینل کے پوڈکاسٹ میں سابق انگلش کپتان مائیکل ایتھرٹن کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ناصر حسین نے کہا کہ وہ دونوں ممالک کے ’اپنی بات پر قائم رہنے‘ کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔

یہ ایونٹ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں شیڈول ہے، تاہم بنگلادیش نے سیکیورٹی خدشات کے باعث بھارت جانے سے انکار کیا تھا، جس کے بعد اسے ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا گیا۔

ناصر حسین کا کہنا تھا کہ بنگلادیش کرکٹ بورڈ نے اپنے کھلاڑی مستفیض الرحمان کے حق میں مضبوط مؤقف اپنایا، جنہیں کولکتہ نائٹ رائیڈرز نے آئی پی ایل میں منتخب کرنے کے باوجود اچانک اسکواڈ سے نکال دیا۔

اسی فیصلے کے بعد معاملات بگڑتے چلے گئے اور پاکستان نے بھی بنگلادیش کی حمایت میں بھارت کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار کر دیا۔

اب 15 فروری کو کولمبو میں متوقع پاک-بھارت میچ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔

ناصر حسین نے کرکٹ میں سیاست کے بڑھتے ہوئے عمل کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ کھیل کا مقصد ممالک کو قریب لانا تھا، مگر اب یہی کھیل فاصلے بڑھا رہا ہے۔

انہوں نے ایشیا کپ 2025 میں ہاتھ نہ ملانے اور ٹرافی لینے سے انکار جیسے واقعات کو بھی مایوس کن قرار دیا۔

ناصر حسین نے آئی سی سی سے یکساں سلوک کا مطالبہ کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ اگر یہی درخواست بھارت کی جانب سے آتی تو کیا فیصلہ مختلف ہوتا؟

ان کا کہنا تھا کہ اب بھارتی شائقین روئیں گے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، لیکن طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور اگر چھوٹے ممالک کو مسلسل نظرانداز کیا گیا تو کرکٹ کا توازن مزید بگڑ جائے گا۔
