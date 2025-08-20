راشد منہاس شہید کی عظیم قربانی ہمت  اور فرض سے لگن کی اعلیٰ روایات کا مظہر ہے، وزیراعظم

برسی کے موقع پر ملک بھر میں دعاؤں اور قرآن خوانی کا اہتمام

ویب ڈیسک August 20, 2025
وزیراعظم شہباز شریف نے پائلٹ آفیسر راشد منہاس (نشان حیدر) کی برسی پر اپنے پیغام میںشہید کو تہ دل سے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان  کی عظیم قربانی ہمت اور فرض سے لگن کی اعلیٰ روایات کی مظہر ہے۔

انہوں نے کہا کہ 1971ء  میں آج کے دن  پائلٹ آفیسر راشد منہاس نے غیر معمولی عزم  کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی خودمختاری کے تحفظ کے لیے جام شہادت نوش کیا۔  ان کا لاجواب جذبہ، وفاداری اور حب الوطنی مسلح افواج اور قوم کے لیے ایک لازوال ترغیب کا باعث ہے۔

شہباز شریف نے اپنے پیغام  میں کہا کہ  ان کی بہادری کی داستان،  ہمارے قومی ضمیر کو آزادی کی قیمت اور مادر وطن کے دفاع کے لیے درکار حوصلے کی لازوال یاد دہانی  ہے۔  پاکستان کی مسلح افواج کو، ان کی لازوال میراث کو شاندار خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔   راشد منہاس کا نام قوم کی تاریخ میں ہمیشہ وفاداری، حوصلے اور فخر کی علامت کے طور پر محفوظ رہے گا۔

ملک بھر میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام

پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید (نشانِ حیدر) کے یومِ شہادت  پر ملک بھر میں مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام  کیا گیا۔ علمائے کرام نے شہید کے درجات کی سربلندی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔

علما کا کہنا تھا کہ شہید کا خون کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ زندہ قومیں اپنے محسنوں کے احسانات کو فراموش نہیں کرتیں۔ شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ جو قومیں اپنے شہدا کی تکریم نہیں کرتیں وہ ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں۔ شہدا کی قربانیاں ہم سب پر قرض ہیں۔ شہیدپائلٹ آفیسر راشد منہاس دھرتی کا بہادر بیٹا تھا جو ہمیشہ ہر دل میں زندہ رہے گا،  ۔

وطن کے عظیم سپوت راشد منہاس شہید (نشانِ حیدر)

پاک فضائیہ کے جانباز ہیروپائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید (نشانِ حیدر) کا54واں یومِ شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ پائلٹ آفیسرراشد منہاس شہید (نشان حیدر) پاکستان کی تاریخ،جرات،بہادری اورسنہرا باب رقم کرنے والے وطن کے عظیم سپوت ہیں ۔ نمبر2فائٹر کنورژن یونٹ میں پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید  (نشانِ حیدر)کی یادیں آج بھی محفوظ ہیں ۔

پائلٹ آفیسر راشد منہاس 17فروری1951کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے14مارچ1971ء کو پاکستان فضائیہ کے51ویں کورس میں کمیشن حاصل کیا۔ 20اگست1971کو پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نے قربانی کی ایک ناقابل فراموش داستان رقم کی۔

اُس دن پائلٹ آفیسر راشد منہاس  معمول کی ٹریننگ فلائٹ کے لیے طیارے میں سوار ہوئے تو ان کا بنگالی انسٹرکٹرز بردستی جہاز کے کاک پٹ میں گھس آیا اور جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید کو جیسے ہی احساس ہوا کہ جہاز کا رُخ بھارتی سرحد کی جانب مڑ چکا ہے تو انہوں نے جہاز کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی، اس وقت جہاز بھارتی سرحد سے صرف40میل کی مسافت پر تھا۔

پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نے جہاز کا رخ موڑنے کے لیے مزاحمت کی اور انسٹرکٹر سے کہا کہ ’’میں تمہیں کسی بھی صورت بھارتی سرحد عبو ر نہیں کرنے دوں گا‘‘ اس کے بعد پائلٹ آفیسر راشد منہاس نے جہاز کا رخ زمین کی جانب موڑ دیا اور انسٹرکٹر کی لاکھ کوشش کے باوجود جہاز بھارتی سرحد سے32میل کی دُوری پر تباہ کر دیا۔

پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نے اپنی جان کی قربانی دے کر جہاز کو دُشمن ملک لے جانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشانِ حیدر کا اعزاز حاصل کرنے والے سب سے کم عمر مجاہد تھے۔ انہوں نے قائدانہ صلاحیتوں کا عملی نمونہ پیش کیا۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہیداپنا آج وطنِ عزیز پر قربان کر کے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گئے۔
