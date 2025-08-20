بھارت  کا چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پرتنازع  ، مودی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور

بی جے پی کے کٹھ پتلی نریندر مودی کی حکومت سیاسی ،عسکری ، اقتصادی اور سفارتی سطح پر مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے

ویب ڈیسک August 20, 2025
چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر بھارتی تنازع کے نتیجے میں نریندر مودی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگئے۔

ہندو انتہا پسند جماعت بی جے پی کے کٹھ پتلی نریندر مودی کی حکومت سیاسی ،عسکری ، اقتصادی اور سفارتی سطح پر مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ طویل فوجی تنازع کے بعد بھارت کا چین کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا شکست کا واضح اعتراف ہے۔

دی ٹربیون انڈیا کے مطابق بھارت اور چین ایل اے سی پر سرحدی تنازع پر مذاکرات کریں گے ۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سرحدی علاقوں میں دیرپا امن کے لیے بھارت کے ساتھ مذاکرات ہوں گے ۔ اس سلسلے میں چینی وزیر خارجہ اور بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول ملاقات کریں گے ۔

چین کے سرکاری ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ چین مثبت اور تعمیری رویہ اپناتےہوئے سرحدی امور اور امن پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ایس آرز کے درمیان بات چیت سرحدی مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح کے چینل کا کام کرتی ہے۔ چین پائیدار، صحت مند اور مستحکم تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔

مودی سرکار کی جانب سے خطے میں بھارت کی قیادت کے کھوکھلے دعوے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ بھارتی عسکری ناکامیوں کے بعد مودی سرکار کا خود مختاری کا بیانیہ صرف ایک سیاسی نعرہ بن کر رہ گیا ہے۔
