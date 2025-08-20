بھارتی اپوزیشن کا وار، مودی کی جعلی جمہوریت اور جانبدار الیکشن کمیشن کا جوڑ بے نقاب

بھارتی اپوزیشن حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے مودی کی جعلی جمہوریت اور جانبدار الیکشن کمیشن کا گٹھ جوڑ بے نقاب کردیا۔
عوام کے ووٹوں پر ڈاکا ڈالنا بی جے پی کا وتیرہ بن چکا ہے جب کہ بھارتی الیکشن کمیشن مودی کے مفادات کا محافظ بن گیا ہے۔ ووٹ چوری اور دھاندلی سے مودی سرکار برسر اقتدار آتی ہے، جس کی اپوزیشن جماعتوں نے جعلی مینڈیٹ کی قلعی کھول دی ہے۔انتخابی فہرستوں پر اٹھتےسوال دبانے کی کوشش پر اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن کمیشن کے خلاف سخت ردعمل سامنے آیا ہے۔
ٹیلی گراف انڈیا کے مطابق دہلی کانسٹی ٹیوشن کلب میں متحدہ اپوزیشن کی پریس کانفرنس میں الیکشن کمیشن پر الزامات دہرائے گئے ہیں۔ متحدہ اپوزیشن نے الیکشن کمیشن پر جانبداری، ووٹ چوری اور احتساب سے بچنے کا الزام عائد کیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق کانگریس اور سی پی ایم نے الزام لگایا ہے کہ الیکشن کمیشن بی جے پی کے حق میں جانب دار ہے۔ بہار میں خصوصی جامع نظرثانی (ایس آئی آر)کے دوران ووٹر لسٹ میں شفافیت نہ ہونے پر اپوزیشن نے سخت تنقید کی ہے۔
ترنمول کانگریس رہنما مہوا موئترہ نے مطالبہ کیا ہے کہ جعلی ووٹر لسٹیں بنانا سنگین جرم ہے، سابق الیکشن کمشنرز کے خلاف کارروائی اور لوک سبھا تحلیل کی جائے۔ اسی طرح ترنمول کانگریس ایم پی ابھشیک بینرجی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جعلی ووٹر لسٹوں پر انتخابات کرائے اور اپوزیشن کے کسی ایک سوال کا جواب نہیں دیا۔ اگر الیکشن کمیشن ووٹر لسٹ درست نہیں مانتا، تو کابینہ مستعفی اور نظر ثانی کے بعد نئے انتخابات کرائے جائیں۔
اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی نے بہار میں 'ووٹ ادھیکار یاترا' کے دوران کہا کہ غریب عوام کا حق چھینا گیا، یہ لڑائی عوام کے بنیادی حق اور ووٹ چوری کے خاتمے کے لیے لڑی جائے گی۔
علاوہ ازیں کانگریس رہنما گورَو گوگوئی نے کہا ہے کہ کئی ریاستوں میں ووٹر فہرستوں کی بے ضابطگیاں نظر انداز، پولنگ بوتھ کی ویڈیوز حذف کر دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن اپوزیشن کے اٹھائے گئے سوالوں اور اپنی آئینی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے۔
اُدھر سی پی ایم کےایم پی جان برٹاس نے الیکشن کمیشن کو بی جے پی کی "بی ٹیم"قرار دیا ہے۔ سماج وادی پارٹی کے رہنما رام گوپال یادو نے کہا ہے کہ 2022 کے انتخابات میں 18 ہزار سے زائد ووٹرزکے نام لسٹ سے نکالے گئے ۔ تامل ناڈو کے وزیراعلیٰ ایم کے اسٹالن نے کہا کہ ووٹر فہرستوں میں شفافیت نہیں اور آج بھی مردہ افراد کے نام درج ہیں۔
آر جے ڈی کے رہنما منوج جھا نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آئین کی روح کو پامال کر کے جمہوری اقدار کو مذاق بنا دیا ہے۔ دھاندلی زدہ انتخابی نظام مودی سرکار کی سب سے بڑی ڈھال بن گیا ہے۔ مودی سرکار اور الیکشن کمیشن مل کر عوامی مینڈیٹ کے قتل میں مصروف ہیں۔