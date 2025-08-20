ایئر کینیڈا کے فضائی عملے کی ہڑتال ختم، عارضی معاہدہ طے پا گیا

ایئر کینیڈا نے اعلان کیا کہ وہ اپنے 1 لاکھ 30 ہزار روزانہ مسافروں کے لیے پروازیں بحال کرے گا

ویب ڈیسک August 20, 2025
facebook whatsup

مونٹریال: ایئر کینیڈا کے فضائی عملے نے کئی روز سے جاری ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 

عملے اور انتظامیہ کے درمیان عارضی معاہدہ طے پا گیا ہے جس کے بعد ایئر کینیڈا نے اعلان کیا کہ وہ اپنے 1 لاکھ 30 ہزار روزانہ مسافروں کے لیے پروازیں بحال کرے گا۔

تقریباً 10 ہزار فضائی میزبانوں نے ہفتے کی نصف رات کے بعد ہڑتال شروع کی تھی۔ ان کا مؤقف تھا کہ ایئر کینیڈا ان کے زیادہ تنخواہوں اور زمین پر کیے جانے والے غیر ادا شدہ کام، خصوصاً بورڈنگ کے وقت، کا معاوضہ دینے سے انکار کر رہا ہے۔

عملے کی یونین نے دو بار واپس ڈیوٹی پر آنے کے حکومتی حکم کو بھی مسترد کیا، جس کے بعد ایئر کینیڈا کو پروازیں بحال کرنے کے منصوبے مؤخر کرنا پڑے۔ تاہم پیر کی رات دوبارہ مذاکرات شروع ہوئے اور ایک قابل قبول معاہدہ طے پا گیا۔

کینیڈین یونین آف پبلک ایمپلائز (CUPE) نے اپنے بیان میں کہا کہ: "ہڑتال ختم ہو گئی ہے، ایک عارضی معاہدہ ہو چکا ہے جسے اراکین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔" یونین نے عملے کو ہدایت دی ہے کہ پروازوں کی بحالی میں مکمل تعاون کیا جائے۔

ایئر کینیڈا نے اپنے بیان میں کہا کہ آپریشنز کو بتدریج دوبارہ شروع کیا جائے گا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

یہودی آبادکاری کا اسرائیلی منصوبہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہوگی؛ برطانیہ

Express News

پاکستان میں بارشیں اور سیلاب؛ برطانوی بادشاہ اور ملکہ کا افسوس اور یکجہتی کا اظہار

Express News

دہلی کی وزیر اعلیٰ قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئیں؛ ملزم کون نکلا؟

Express News

ٹرمپ کا بڑا قدم: 6 ہزار طلبا کے ویزے ایک جھٹکے میں منسوخ کردیئے

Express News

افغانستان میں قیامت خیز حادثہ: بس آگ میں جل گئی، 76 افراد ہلاک

Express News

مودی سرکار کا مقبوضہ جموں و کشمیر میں جمہوری ڈھانچے پر حملہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو