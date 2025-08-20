ایئر کینیڈا کے فضائی عملے کی ہڑتال ختم، عارضی معاہدہ طے پا گیا

مونٹریال: ایئر کینیڈا کے فضائی عملے نے کئی روز سے جاری ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔
عملے اور انتظامیہ کے درمیان عارضی معاہدہ طے پا گیا ہے جس کے بعد ایئر کینیڈا نے اعلان کیا کہ وہ اپنے 1 لاکھ 30 ہزار روزانہ مسافروں کے لیے پروازیں بحال کرے گا۔
تقریباً 10 ہزار فضائی میزبانوں نے ہفتے کی نصف رات کے بعد ہڑتال شروع کی تھی۔ ان کا مؤقف تھا کہ ایئر کینیڈا ان کے زیادہ تنخواہوں اور زمین پر کیے جانے والے غیر ادا شدہ کام، خصوصاً بورڈنگ کے وقت، کا معاوضہ دینے سے انکار کر رہا ہے۔
عملے کی یونین نے دو بار واپس ڈیوٹی پر آنے کے حکومتی حکم کو بھی مسترد کیا، جس کے بعد ایئر کینیڈا کو پروازیں بحال کرنے کے منصوبے مؤخر کرنا پڑے۔ تاہم پیر کی رات دوبارہ مذاکرات شروع ہوئے اور ایک قابل قبول معاہدہ طے پا گیا۔
کینیڈین یونین آف پبلک ایمپلائز (CUPE) نے اپنے بیان میں کہا کہ: "ہڑتال ختم ہو گئی ہے، ایک عارضی معاہدہ ہو چکا ہے جسے اراکین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔" یونین نے عملے کو ہدایت دی ہے کہ پروازوں کی بحالی میں مکمل تعاون کیا جائے۔
ایئر کینیڈا نے اپنے بیان میں کہا کہ آپریشنز کو بتدریج دوبارہ شروع کیا جائے گا۔