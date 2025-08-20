کراچی میں شدید بارش: مسافر اور فضائی عملہ ائیرپورٹ نہ پہنچ سکا،متعدد پروازیں منسوخ

بارش پیشگوئی کے بعد پاکستان ائیرپورٹس اتھارٹی نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر احتیاطی تدابیر کا حکمنامہ جاری کردیا

ویب ڈیسک August 20, 2025
facebook whatsup

بارش تھمے کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی کراچی ائیر پورٹ پرپروازوں کا شیڈول معمول پھر نہیں آ سکا جب کہ  ملکی اور بین الاقوامی پروازوں کا شیڈول بڑی طرح متاثر ہے۔

رپورٹ کے مطابق جناح ٹرمینل سے آپریٹ ہونےبوالی متعدد اندرون ملک پروازیں منسوخ کر دی گئیں،  قومی ایئر لائن نے کراچی اسلام آباد پرواز پی کے 300 اور اسلام آباد کراچی پرواز پی کے 301 پہلے ہی منسوخ کر دی ہے۔

کراچی سے  اندرون ملک جانے والی  تقریبا تمام پروازیں کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں، بین الاقوامی پروازیں بھی تاخیر سے آپریٹ ہوئیں۔

رات بین الاقوامی پرازیں آپریٹ ہوئی ہیں لیکن مسافروں کی بہت کم تعداد ایر پورٹ پہنچ سکی، سیکڑوں مسافر اپنی پرواز نہ لے جا سکے۔

پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی فلائٹ انکوائری کے فون نمبر پر رابطوں میں دقت ہوئی، 
 مسافروں کو پروازوں کی معلومات حاصل کرنے میں شدید پریشانی کا سامنا رہا۔

دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق 17 سے 22 اگست تک ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کا امکان جس کے بعد پاکستان ائیرپورٹس اتھارٹی نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر احتیاطی تدابیر کا حکمنامہ جاری کردیا۔

ہوائی جہازوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے اور ڈھیلے سامان کو باندھنے کی ہدایت کی، بارش کے دوران ہوائی اڈے پر پرندوں کی سرگرمیاں بڑھنے سے نمٹنے کے لیے شوٹرز تعینات کرنے اور اسپرے کروانے کے احکامات جاری کیے گئے۔

ہوائی اڈے کی تمام نکاسی آب کے نظاموں کی صفائی کو یقینی بنانے اور بارش کے دوران رن وے کی سطح کے فرکشن کو چیک کرنے کے لیے اہلکاروں کو الرٹ رہنے کا حکم دیا گیا۔

ریسکیو اینڈ فائر فائٹنگ سروسز کی گاڑیوں کی چیکنگ اور گیلے موسم میں ان کی رفتار پر کنٹرول اور تمام آپریشنل عملے اور سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنانے کے بھی احکامات جاری کیے گئے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت مؤخر کردی گئی

Express News

سندھ حکومت کا کل بھی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان

Express News

خیبرپختونخوا میں حالیہ بارشوں سے صوبائی حکومت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، رپورٹ تیار

Express News

صوابی کلاؤڈ برسٹ، دو روز قبل ٹرافی جیتنے والے مشہور تیرانداز بھی زندگی کی بازی ہار گئے

Express News

قبضہ میئر نہ ہوتا تو کراچی میں بارشوں سے اتنی تباہی نہ آتی، حافظ نعیم

Express News

کراچی چیمبر کا بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر حکام سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو