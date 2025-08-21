نظامِ شمسی کے ساتویں سیارے یورینس کا نیا چاند دریافت

دریافت ہونے والا نیا چاند یورینس کا 29 واں چاند ہے

ویب ڈیسک August 21, 2025
ناسا کی جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ نے نظامِ شمسی کے ساتویں سیارے یورینس کا نیا چاند دریافت کرلیا۔

سیارے کے گرد دریافت ہونے والا نیا چاند تقریباً 10 کلو میٹر چوڑا ہے اور سیارے کا 29 واں چاند ہے۔

سائنس دانوں کا خیال ہے کہ یہ صرف اپنے چھوٹے سائز کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اپنی نسبتاً غیر واضح ہیئت ہونے کی وجہ سے ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا تھا جس کا مطلب ہے کہ یہ وائجر 2 (جو 40 برس قبل خلا میں بھیجا گیا تھا) جیسے مشنز کی نظر سے اوجھل رہا ہوگا۔

محققین کا کہنا ہے کہ مکنہ طور پر اس سیارے کے اطراف اور بھی ایسے اجرام موجود ہوں گے جن کی دریافت ہونا ابھی باقی ہوگی۔ یورینس کے پاس جتنے چھوٹے اندرونی چاند ہیں اتنے کسی دوسرے سیارے کے پاس نہیں۔
