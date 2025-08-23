حکومت 27ویں ترمیم اور نئےصوبوں کے حوالے سے ’مکمل غیر سنجیدہ‘ ہے، رانا ثنااللہ

عمران خان نے جیل میں اچھا وقت گزارا، انہیں جیل میں 2 اے سی اور3 ٹائم پی سی ہوٹل سے کھانا منگوا کردینے پر اعتراض نہیں

ویب ڈیسک August 23, 2025
facebook whatsup

وفاقی وزیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنااللہ خان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت 27 ویں ترمیم اور ملک میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے  مکمل غیر سنجیدہ ہے۔

لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کاغذات نامزدگی تسلیم کر لے گئے ہیں، پی ٹی آئی امیدوار پر ہم نے کوئی اعتراض نہیں لگایا، 9 ستمبر کو الیکشن ہوگا، معزز ایوان فیصلہ کرے گا۔

ان کا کہنا تھا کہ آئینی قانونی مرحلہ ہے، جمہوری اور صحت مند روایت ہے، دو سال پہلے نوازشریف نے مینار پاکستان پر پوری قوم کو کہا تھا چالیس سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ ہے بھنور سے نکالنے کےلیے تمام ادارے سر جوڑ کر بیٹھیں، اس سال یوم آزادی پر وزیر اعظم نے میثاق استحکام پاکستان کا عنوان دیا ہے اسی میں سیاسی و معاشی استحکام ہے جو ٹیبل پر بیٹھ کرہوگا۔

رانا ثنااللہ خان نے کہا کہ جب تک ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے مسئلہ نہیں بتائیں گے تو اس وقت معاملہ حل نہیں ہوگا، میثاق استحکام پاکستان پر بات ہوکر منتقی انجام تک  پہنچنا چاہیے۔

ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کے دورے کے وقت برسلز میں سہیل وڑائچ موجود تھے، انہوں نے  اپنے تجسس پر کالم چھاپا تو اس پر بات درست تھی لیکن اس پر وی لاگ، پوڈ کاسٹ سے بات بڑھائی گئی، سہیل وڑائچ کے خلاف سزا کی کوئی بات نہیں ہے۔

انہوں نے کہا کہ گرفتاریوں عدالتی فیصلوں کا مذاکرات اور بات چیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، پلوامہ ہوا تو ہم نے نہیں کہا ہماری شرائط پر بات کریں گے، جس تفتیشی کے پاس کیس ہوگا یا  گرفتاری کرنے والے نے ڈائیلاگ نہیں کرنا۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ عدالتوں کا اختیار فیصلہ کرنا  ہے اور  پی ٹی آئی کو اپیل کا اختیار ہے، اگر عدالت سے ریلیف ملتا ہے خلاف فیصلہ آئے تو تنقید قانونی آئینی حدود میں رکھیں۔

رانا ثنااللہ خان نے کہا کہ  پانچ اگست کو احتجاج کی کال دی تو پچیس دن پہلے کون سا لیڈر تھا جو کہہ رہا تھا پانچ اگست کو نکلو، یہ کہتے رہے پانچ اگست کو یہ عروج پر لے جائیں گے اگر یہ گھیراؤ جلاؤ کرتے تو ذمہ داری عائد نہ ہونا تھی۔

ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو تمام لوگ ایک طرف احتجاج کی جانب گئے، اس کی ذہن سازی نہیں ہو رہی تھی، سب ہی سطح کی لیڈر شپ کہہ رہی تھی کہ خان ہے تو پاکستان ہے وہ تو ریڈ لائن ہے۔

رانا ثنااللہ خان نے کہا کہ موجودہ حکومت، مسلم لیگ  (ن) نہ کسی کو بائی پاس کرے گی نہ بائی پاس کرنے کی اجازت دے گی، بات سب کے سامنے ہوگی، اس پر قدغن نہیں ہے،  اجازت نہیں ہوگی، جس دن میثاق استحکام کی بات ہوئی تو سب لوگ موجود تھے۔

27 ویں ترمیم اور نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے ایک سوال کے جواب پر ان کا کہنا تھا کہ حکومت 27 ویں ترمیم اور صوبوں کے حوالے سے  مکمل غیر سنجیدہ ہے، جب کوئی خبر نہیں ہوتی تو اس طرح کے معاملات کو چلایا جاتا ہے۔ 

رانا ثنااللہ خان نے کہا کہ خان نے جیل میں اچھا وقت گزارا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں خان کو دو دو اے سی دیے جائیں،  صبح، دوپہر اور شام کا کھانا پی سی سے منگوا دیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

وفاقی پبلک سروس کمیشن؛ جنرل ریکروٹمنٹ کیلئے تحریری ٹیسٹ کی شرط ختم

Express News

ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کا معاملہ، ذمہ داران کے تعین کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش

Express News

جولائی 2026ء سے نئی آٹو پالیسی نافذ ہوگی، وزارت تجارت

Express News

وزیراعظم نے300 جانیں بچانے والےگلگت کے 3 شہریوں کو قومی ہیرو قرار دے دیا، فی کس 25 لاکھ انعام

Express News

عالمی بینک کی پاکستان میں تعلیم کیلئے کروڑوں ڈالرز گرانٹ کی منظوری

Express News

سمندر کو آلودگی سے بچانے کیلئے کراچی کی بندرگاہوں پر صفائی مہم کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو