مصطفیٰ عامر قتل کیس، اہم سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

خون کے دھبے صاف کرنے والا ملازم ارمغان کیخلاف گواہ بن گیا، پولیس

شاہ میر خان August 23, 2025
facebook whatsup

کراچی کے علاقے ڈیفنس میں رواں سال ہونے والے مصطفیٰ عامر قتل کیس کی اہم سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی ہے۔

ایکسپریس نیوز کو حاصل ہونے والی سی سی ٹی وی فوٹیج اُس کمرے کی ہے جس میں مصطفیٰ عامر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور یہی پر مقتول کا خون بھی فرش پر گرا۔

اس خون کو ملزم ارمغان کی ہدایت پر ملازم زوہیب نے خون صاف کیا اور نشان مٹانے کی کوشش کی اور اس پر لیکویڈ ڈال کر برش سے صاف کیا۔

پولیس کے مطابق یہ ویڈیو رات ڈیڑھ بجے کی ہے اور ملازم نے ارمغان کی ہدایت پر خون صاف کیا، اس فوٹیج کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔

پولیس کے مطابق زوہیب نے مصطفیٰ عامر کا خون صاف کرنے کا اعتراف کرلیا جبکہ اُسے اب ارمغان کے خلاف گواہ بنایا گیا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

وفاقی وزیر مصدق ملک کا دورہ کراچی، میئر کراچی کی بریفنگ

Express News

کراچی: ڈاکوؤں نے مزاحمت پر تین افراد کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا

Express News

کراچی، سائٹ سپر ہائی وے کے قریب فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق

Express News

پی پی چیئرمین بلاول بھٹو کی میئر سکھر سے ملاقات، مون سون بارشوں میں حفاظتی اقدامات کی یقین دہانی

Express News

کراچی میں بارش کے بعد برساتی نالوں کا لاکھوں ٹن کچرا ساحل پر پہنچ گیا

Express News

کراچی، اسٹیلز ملز سے سامان چوری کے الزام میں پولیس اہلکاروں کے بعد 3 ملزمان بھی گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو