خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلی رپورٹ جاری

محکمہ مواصلات نے 15 سے22 اگست تک ہونے والے نقصانات کی رپورٹ میں بحالی پر آنے والے اخراجات کی تفصیل بھی بتائی ہے

ویب ڈیسک August 23, 2025
facebook whatsup
پشاور:

محکمہ مواصلات و تعمیرات خیبرپختونخوا نے صوبے میں حالیہ بارش اور سیلاب سے سڑکوں سمیت انفرا اسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کردی ہے۔

خیبرپختونخوا کے محکمہ مواصلات وتعمیرات نے 15اگست سے22 اگست تک ہونے والے نقصانات کی رپورٹ میں بتایا ہے کہ صوبے میں سیلاب سے 331 سڑکوں کو 336 مقامات پر نقصان پہنچا ہے۔

رپورٹ کے مطابق 493 کلومیٹر پرمشتمل سڑکیں سیلاب اور لینڈسلائیڈنگ کی نذر ہوگئیں اور 57 سڑکیں ابھی تک بند ہیں تاہم 229 سڑکیں جزوی اور 50 سڑکیں مکمل طور پر بحال کردی گئی ہیں۔

محکمہ مواصلات نے بتایا کہ سڑکوں کی بحالی پر لاگت کا تخمینہ 9 ارب 45 کروڑ روپےلگایا گیا ہے۔

رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ خیبرپختونخوا میں 32 پل سیلاب میں بہہ گئے، ایک پل مکمل اور22 پل جزوی طور پرٹریفک کے لیےکھول دیےگئے ہیں جبکہ 9 پل تاحال ٹریفک کے لیے بند ہیں اور پلوں کی مرمت اور بحالی پر ایک ارب 12 کروڑ روپے لاگت آئےگی۔

مختلف علاقوں میں پہنچنے والے نقصانات کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ سوات میں 79 سڑکیں 80 مقامات پر متاثر ہوئیں، سوات میں 43 کلومیٹر پر مشتمل سڑکیں سیلاب میں بہہ گئیں جبکہ 3 سڑکیں مکمل، 75 جزوی طورپر ٹریفک کے لیے بحال اور دو سڑکیں تاحال بند ہیں۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سوات میں سڑکوں کی بحالی پر45 کروڑسے زیادہ روپے خرچ کیےگئے ہیں۔

اسی طرح بونیر میں 43 سڑکیں متاثر، 39 سڑکیں جزوری طور پربحال اور 4 سڑکیں مکمل بند ہیں جہاں سڑکوں کی بحالی پر ساڑھے 4 ارب روپےلاگت آئی ہے۔

محکمہ مواصلات نے کہا کہ صوابی میں 41 سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، 32 سڑکیں ابھی تک بحال نہ ہوسکیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

وفاقی پبلک سروس کمیشن؛ جنرل ریکروٹمنٹ کیلئے تحریری ٹیسٹ کی شرط ختم

Express News

ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کا معاملہ، ذمہ داران کے تعین کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش

Express News

جولائی 2026ء سے نئی آٹو پالیسی نافذ ہوگی، وزارت تجارت

Express News

وزیراعظم نے300 جانیں بچانے والےگلگت کے 3 شہریوں کو قومی ہیرو قرار دے دیا، فی کس 25 لاکھ انعام

Express News

عالمی بینک کی پاکستان میں تعلیم کیلئے کروڑوں ڈالرز گرانٹ کی منظوری

Express News

سمندر کو آلودگی سے بچانے کیلئے کراچی کی بندرگاہوں پر صفائی مہم کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو