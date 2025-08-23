ہاکس بے پر تین نوجوان ڈوب گئے، ایک جاں بحق، دوسرے کو بچالیا گیا اور تیسرا لاپتا

رات ہونے کی وجہ سے لاپتا نوجوان کی تلاش روک دی گئی، اتوار کی صبح تلاش دوبارہ شروع ہوگی

منور خان August 23, 2025
کراچی:

ہاکس بے پر پکنک منانے والے تین نوجوان سمندر میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے، ایک جاں بحق ہوگیا، دوسرے کو بچالیا گیا تیسرا لاپتا ہوگیا۔

ہاکس بے منوڑہ پوائنٹ کے قریب پکنک منانے آنے والے 3 نوجوان سمندر میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے جس کی اطلاع ملتے ہی ایدھی بحری خدمات کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ایک نوجوان ڈوبنے سے بچاتے ہوئے ڈوبنے والے نوجوان کی لاش بھی نکال لی جبکہ ایک نوجوان سمندر میں ڈوب کر لاپتہ ہوگیا جس کی تلاش کا آپریشن رات ہونے کی وجہ سے وقتی طور پر روک دیا گیا جس آج صبح اتوار کو دوبارہ شروع کیا جائیگا۔

اس حوالے سے ماڑی پور تھانے کے ہیڈ محرر خالد نے بتایا کہ ڈوب کر جاں بحق ہوئےایک شخص کی شناخت 17 سالہ بلال کے نام سے کی گئی جبکہ 18 سالہ ذیشان کو سمندر سے ڈوبنے سے بچا لیا گیا جبکہ ایک نوجوان 20 سالہ شہاب سمندر میں ڈوبنے سے لاپتا ہے جسے ریسکیو کے رضا کار تلاش کر رہے ہیں۔

انھوں نے مزید بتایا کہ ہفتے کی دوپہر ناظم آباد کے رہائشی کچھ دوست پکنک منانے کے لیے ہاکس بے منوڑہ روڈ ہٹ نمبر این 43 کے سامنے سمندر میں نہا رہے تھے کہ یہ افسوسناک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تاہم پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد لاش ورثا کے حوالے کردی۔
