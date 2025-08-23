ڈیفنس: ایس ایس پی اور سندھ حکومت کی ترجمان کے بنگلے میں دو کروڑ روپے کی ڈکیتی

پانچ مسلح ڈاکوؤں نے ایس ایس پی توحید الرحمٰن اور ترجمان سیدہ اقربا کو یرغمال بناکر سامان لوٹا، وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس

منور خان August 23, 2025
facebook whatsup
کراچی:

ڈیفنس میں 5 مسلح ڈاکو سندھ پولیس کے افسر توحید الرحمٰن اور سندھ حکومت کی ترجمان سیدہ اقربا کے بنگلے میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 2 کروڑ روپے مالیت کے طلائی زیورات، نقدی اور غیر ملکی کرنسی سمیت دیگر سامان لوٹ کر فرار ہوگئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق شہر میں جاری ڈاکو راج کے دوران پولیس افسر اور حکومتی نمائندے بھی غیر محفوظ ہوگئے، شہر میں دندناتے ہوئے ڈاکو جب اور جہاں چاہیں شہریوں کو سڑکوں اور گھروں میں گھر لوٹ رہے ہیں۔

ڈیفنس کے علاقے فیز فائیو اسٹریٹ نمبر 32 خیابان مجاہد میں رہائش پذیر سندھ پولیس کے افسر ایس ایس پی توحید الرحمٰن میمن اور حکومت سندھ کی ترجمان سیدہ اقربا کے بنگلے میں مسلح ڈاکوؤں نے داخل ہو کر گن مین کو یرغمال بنا کر بنگلے میں لے گئے جہاں انھوں ںے دیگر اہل خانہ کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنا کر آزادانہ تلاشی لیتے ہوئے لوٹ مار کی۔

اس حوالے سے درخشاں پولیس نے پولیس افسر توحید الرحمٰن میمن کے گن مین فیصل الطاف کی مدعیت میں مقدمہ نمبر 662 سال 2025 بجرم دفعہ 395 کے تحت درج کر کے انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کر دیا۔

مدعی مقدمہ نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ میں بنگلے پر بطور گن مین تعینات ہوں 23 اگست کی شب رات ساڑھے بارہ بجے گارڈ روم جو کہ مین گیٹ کے ساتھ ہے سرکاری رائفل تکیے کے نیچے رکھ کر سو گیا، رات تقریباً 4 بج کر 45 منٹ پر 3 صورت شناس اشخاص مسلح جن کے پاس اسلحہ موجود تھا اس میں سے ایک نے مجھے اٹھایا اور اندر لے کر آگئے اور جب میں اندر آیا تو میرے صاحب توحید الرحمٰن کے اہلخانہ کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔

مدعی کے مطابق جب میں اندر آیا تو 2 مسلح اشخاص موجود تھے جس کے بعد مجھ سے چابی کے بارے میں پوچھا، 2 مسلح اشخاص نے ہم سب کو یرغمال بنایا جبکہ 3 مسلح اشخاص گھر کی تلاشی لے رہے تھے اور تقریباً 5 بجکر 15 منٹ پر یہ لوگ تسلی سے گھر کی تلاشی لے کر جاتے ہوئے یہ بول کر گئے کہ ہمارے پیچھے آئے تو گولی مار دینگے اور دروازے بند کر کے چلے گئے۔

مدعی کے مطابق جس کے کچھ دیر کے بعد گھر کا سامان چیک تو ہمیں توحید الرحمٰن صاحب سے معلوم ہوا کہ 90 لاکھ روپے مالیت کے امریکی ڈالر ، 10 لاکھ روپے نقد ، ایک کروڑ 10 لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات ، ایک موبائل فون لیکر ڈاکو فرار ہوگئے۔

درخشاں پولیس نے مدعی کے بیان پر مقدمہ درج کرکے انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کر دیا جو واردات کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔

وزیر داخلہ سندھ ضیاالحسن لنجار نے ڈکیتی کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی ساؤتھ سے ابتدائی پولیس کارروائی کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں پولیس سیکیورٹی پلان پر مشتمل حکمت عملی اور لائحہ عمل کی تفصیلات سے آگاہی دی جائے اور ضلعی سطح پر انٹیلیجینس کو بڑھاتے ہوئے واردات میں ملوث ڈاکوؤں کی جلد گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔

وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ علاقے میں دستیاب سی سی ٹی وی کی فوٹیجز حاصل کر کے انھیں تفتیش کا حصہ بنایا جائے اور ڈکیتی کی واردات کی تفتیش اور پیش رفت سے انھیں آگاہ رکھا جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

وفاقی پبلک سروس کمیشن؛ جنرل ریکروٹمنٹ کیلئے تحریری ٹیسٹ کی شرط ختم

Express News

ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کا معاملہ، ذمہ داران کے تعین کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش

Express News

جولائی 2026ء سے نئی آٹو پالیسی نافذ ہوگی، وزارت تجارت

Express News

وزیراعظم نے300 جانیں بچانے والےگلگت کے 3 شہریوں کو قومی ہیرو قرار دے دیا، فی کس 25 لاکھ انعام

Express News

عالمی بینک کی پاکستان میں تعلیم کیلئے کروڑوں ڈالرز گرانٹ کی منظوری

Express News

سمندر کو آلودگی سے بچانے کیلئے کراچی کی بندرگاہوں پر صفائی مہم کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو