ایران پر حملے کے اثرات، امریکی انٹیلیجینس ایجنسی کے سربراہ اور دیگر عہدیدار برطرف

برطرف ہونے والے دیگر عہدیداروں میں امریکی نیول ریزورز کے سربراہ اور نیول اسپیشل وارفیئر کمانڈ کے کمانڈر شامل ہیں

ویب ڈیسک August 23, 2025
facebook whatsup
فوٹو: رائٹرز
واشنگٹن:

امریکی وزیردفاع پیٹے ہیگسیٹھ نے وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایران پر امریکا کے حملے کے اثرات کا جائزہ لینے کے بعد پینٹاگون کی انٹیلیجینس ایجنسی کے سربراہ اور دیگر دو افسران کو برطرف کردیا۔

غیرملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے بیان میں کہا کہ لیفٹننٹ جنرل جیفری کروس اب امریکی ڈیفنس انٹیلیجینس ایجنسی (ڈی آئی اے) کے سربراہ کے طور پر خدمات جاری نہیں رکھیں گے اور دیگر دو ملٹری کمانڈرز کو بھی ہٹادیا گیا ہے۔

امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے اعلیٰ عہدیداروں کی برطرفی کی وجوہات فوری طور پر نہیں بتائی گئی ہیں۔

رپورٹ کے مطابق برطرف ہونے والے دیگر عہدیداروں میں امریکی نیول ریزورز کے سربراہ اور نیول اسپیشل وارفیئر کمانڈ کے کمانڈر شامل ہیں۔

اس سے قبل جون میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈی آئی اے کی لیک ہونے والی رپورٹ پر سخت تنقید کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ اس حملے کے نتیجے میں ایران کا جوہری پروگرام محض چند ماہ پیچھے چلا گیا ہے۔

وائٹ ہاؤس نے ڈی آئی اے کے اس تجزیے کو یک طرفہ اور غلط قرار دیا تھا۔

خیال رہے کہ ڈی آئی اے پینٹاگون اور امریکی فوجی انٹیلیجینس کا حصہ ہے جو مختلف آپریشنز میں مہارت رکھتی ہے، یہ بڑے پیمانے پر ٹیکنیکل انٹیلیجینس جمع کرتی ہے لیکن سی آئی اے جیسی دیگر خفیہ ایجنسیوں سے مختلف ہے۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے اپریل میں نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل ٹموتھی ہوگ سمیت وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ایک درجن سے زائد عہدیداروں کو بھی برطرف کردیا تھا۔

امریکی وزیردفاع نے فروری میں ایئرفورس جنرل سی کیو براؤن اور دیگر 5 ایڈمرلز اور جنرلز کو بھی ہٹا دیا تھا اور پینٹاگون میں کئی فوجی عہدیداروں کے اختیارات محدود کردیے تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

برطانیہ میں مسافر بردار ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوگیا؛ ہلاکتیں

Express News

چین نے ریڈار کو چکمہ دینے والی ٹیکنالوجی ایجاد کرلی؛ طیارے بآسانی سرحد پار کرلیں گے

Express News

امریکا؛ ٹرمپ کی حامی خاتون کی قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک جسارت

Express News

غزہ کی جنگ دو سے تین ہفتوں میں “فیصلہ کن انجام” تک پہنچ جائے گی؛ ٹرمپ کا دعویٰ

Express News

آسٹریلیا میں پولیس ٹیم پر حملے میں 2 اہلکار ہلاک اور ایک زخمی

Express News

مودی کی تعلیمی اسناد عام نہیں کی جاسکتیں، دہلی ہائی کورٹ کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو