کراچی: ڈاکوؤں کی مزاحمت پر پولیس اہلکار

پولیس اہلکار کی شناخت ہیڈ کانسٹیبل 48 سالہ فرودس ملک کے نام سے کی گئی

اسٹاف رپورٹر August 24, 2025
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)

سائٹ ایریا غنی چورنگی کے قریب ڈاکوؤں نے مزاحمت پر پولیس اہلکار کو زخمی کر دیا جبکہ لیاقت آباد فائرنگ سے خاتون زخمی ہوگئی۔

تفصیلات کے مطابق سائٹ ایریا غنی چورنگی کے قریب فائرنگ سے پولیس اہلکار زخمی ہوگیا جسے فوری طبی امداد کے لیے سول اسپتال لیجایا گیا۔

سائٹ بی پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ ڈکیتی کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پیش آیا ہے جبکہ پولیس اہلکار کی شناخت ہیڈ کانسٹیبل 48 سالہ فرودس ملک کے نام سے کی گئی جسے ٹانگ پر گولی لگی تھی۔ جس وقت واردات ہوئی پولیس اہلکار سادہ لباس میں ملبوس تھا۔ تاہم، پولیس مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔

دریں اثنا، لیاقت آباد پوسٹ آفس کے قریب فائرنگ سے 35 سالہ صدف نامی خاتون زخمی ہوگئی جسے فوری طبی امداد کے لیے اسپتال لیجایا گیا۔

ایس ایچ او سپر مارکیٹ عدنان بخاری نے بتایا کہ واقعہ سیکیورٹی گارڈ سے اتفاقیہ گولی چلنے کے باعث پیش آیا ہے جس میں خاتون کی ٹانگ پر چھرے لگے تھے۔تاہم، خاتون کی جانب سے قانونی کارروائی سے گریز کیا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

وفاقی وزیر مصدق ملک کا دورہ کراچی، میئر کراچی کی بریفنگ

Express News

کراچی: ڈاکوؤں نے مزاحمت پر تین افراد کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا

Express News

کراچی، سائٹ سپر ہائی وے کے قریب فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق

Express News

پی پی چیئرمین بلاول بھٹو کی میئر سکھر سے ملاقات، مون سون بارشوں میں حفاظتی اقدامات کی یقین دہانی

Express News

کراچی میں بارش کے بعد برساتی نالوں کا لاکھوں ٹن کچرا ساحل پر پہنچ گیا

Express News

کراچی، اسٹیلز ملز سے سامان چوری کے الزام میں پولیس اہلکاروں کے بعد 3 ملزمان بھی گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو