شاہد آفریدی نواسے کی پہلی سالگرہ پر خوشی سے نہال

قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی اور شاہد آفریدی کی صاحبزادی کی شادی فروری 2023 میں ہوئی تھی

زبیر نذیر خان August 24, 2025
facebook whatsup
فوٹو: شاہد آفریدی ایکس
کراچی:

پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور اپنے دور کے معروف آل راونڈر شاہد خان آفریدی اپنے نواسے عالی یار کی پہلی سالگرہ پر خوشی سے سرشار ہوگئے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے نواسے اور قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کے صاحبزادے کی تصاویر شئیر کرتے ہوئے پیغام میں کہا ہے کہ صرف ایک برس میں بہت پیارے عالی یار میرے تصور سے بہت زیادہ محبت اور رونق لائے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اللہ پاک بہت زیادہ یاد آنے والے عالی یار کو صحت، خوشی اور مقصد سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔

واضح رہے کہ شاہد خان آفریدی کی صاحبزادی 3 فروری 2023 کو شاہین شاہ آفریدی سے رشتہ ازواج میں منسلک ہوئی تھیں اور 24 اگست2024 کو ان کے بیٹے عالی یار کی پیدائش ہوئی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

وفاقی پبلک سروس کمیشن؛ جنرل ریکروٹمنٹ کیلئے تحریری ٹیسٹ کی شرط ختم

Express News

ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کا معاملہ، ذمہ داران کے تعین کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش

Express News

جولائی 2026ء سے نئی آٹو پالیسی نافذ ہوگی، وزارت تجارت

Express News

وزیراعظم نے300 جانیں بچانے والےگلگت کے 3 شہریوں کو قومی ہیرو قرار دے دیا، فی کس 25 لاکھ انعام

Express News

عالمی بینک کی پاکستان میں تعلیم کیلئے کروڑوں ڈالرز گرانٹ کی منظوری

Express News

سمندر کو آلودگی سے بچانے کیلئے کراچی کی بندرگاہوں پر صفائی مہم کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو