شاہد آفریدی نواسے کی پہلی سالگرہ پر خوشی سے نہال

کراچی:
پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور اپنے دور کے معروف آل راونڈر شاہد خان آفریدی اپنے نواسے عالی یار کی پہلی سالگرہ پر خوشی سے سرشار ہوگئے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے نواسے اور قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کے صاحبزادے کی تصاویر شئیر کرتے ہوئے پیغام میں کہا ہے کہ صرف ایک برس میں بہت پیارے عالی یار میرے تصور سے بہت زیادہ محبت اور رونق لائے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اللہ پاک بہت زیادہ یاد آنے والے عالی یار کو صحت، خوشی اور مقصد سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔
واضح رہے کہ شاہد خان آفریدی کی صاحبزادی 3 فروری 2023 کو شاہین شاہ آفریدی سے رشتہ ازواج میں منسلک ہوئی تھیں اور 24 اگست2024 کو ان کے بیٹے عالی یار کی پیدائش ہوئی تھی۔