کراچی، فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں ایک نوجوان جاں بحق، ایک زخمی

لیاری میں ہونے والی فائرنگ کا ذمہ دار صدام نامی ملزم ہے، پولیس

ویب ڈیسک August 25, 2025
facebook whatsup
فائل فوٹو
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے دو الگ الگ واقعات میں ایک نوجوان جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہوگیا۔

پہلا واقعہ سہراب گوٹھ مچھرکالونی میں پیش آیا جہاں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوگیا۔

ایدھی حکام کے مطابق زخمی شخص کی شناخت 32 سالہ لال محمد کے نام سے کی گئی ہے، جسے فوری طور پر عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

دوسرا واقعہ لیاری کے آگرہ تاج کالونی میں پیش آیا جہاں محلے کے افراد کے درمیان جھگڑے کے دوران فائرنگ سے 17 سالہ نوجوان طحہٰ جاں بحق ہوگیا۔ ایدھی حکام کے مطابق مقتول کی لاش سول اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔

پولیس کے مطابق، لیاری میں ہونے والی فائرنگ کا ذمہ دار صدام نامی ملزم ہے جس نے جھگڑے کے دوران طحہٰ کے سر پر گولی مار کر اسے قتل کر دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

راولپنڈی، مری روڈ پر رات گئے ون ویلنگ پر سی ٹی او نے نوٹس لے لیا

Express News

کراچی، مختلف واقعات میں ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی

Express News

لاہور؛ 12 سالہ بچی کو بازار میں ہراساں کرنے والا دکاندار گرفتار

Express News

ایف آئی اے کے نام پر جعلی ایف آئی آرز کا انکشاف، عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت

Express News

لاہور: بچیوں کو ہراساں کرنے والا رکشہ ڈرائیور رنگے ہاتھوں گرفتار

Express News

کراچی، ملیر کے رہائشی نے گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو