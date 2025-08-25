امریکی نیشنل گارڈ کے فوجی دستے واشنگٹن ڈی سی میں اسلحہ لے کر گشت کریں گے

واشنگٹن:
امریکی نیشنل گارڈ کے فوجی دستے اتوار کی رات سے واشنگٹن ڈی سی کی سڑکوں پر اسلحہ لے کر گشت کریں گے، یہ فیصلہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر قیادت جرائم کے خلاف کریک ڈاؤن کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا ہے۔
حکام کے مطابق، نیشنل گارڈ کے اہلکار اپنے ساتھ M17 پستول یا M4 رائفلز لے کر گشت کریں گے۔ تاہم، اس بات کی کوئی واضح تفصیل نہیں کہ کتنے فوجی اسلحہ لے کر گشت کریں گے۔
پچھلے دو ہفتوں سے سینکڑوں غیر مسلح نیشنل گارڈ کے دستے واشنگٹن ڈی سی کی سڑکوں پر موجود ہیں، جب کہ صدر ٹرمپ نے علاقے میں جرائم کی ایمرجنسی کا اعلان کیا تھا۔
وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹھ نے پچھلے ہفتے ان فوجیوں کو اسلحہ لے کر چلنے کی اجازت دی تھی۔
نیشنل گارڈ کے مشترکہ ٹاسک فورس-ڈی سی نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ ان کے اہلکار صرف آخری حد تک اور موت یا سنگین جسمانی نقصان کے فوری خطرے کے ردعمل میں طاقت استعمال کریں گے۔
صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر اپنے جرائم کے خلاف کریک ڈاؤن کو شکاگو تک بڑھا سکتے ہیں، جو ایک اور شہر ہے جس کا انتظام ڈیموکریٹس کے پاس ہے۔
ڈیموکریٹک ہاؤس آف نمائندگان کے اقلیتی رہنما ہیکیم جیفریز نے کہا کہ ٹرمپ کو شکاگو میں فوجی تعینات کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، کیونکہ پینٹاگون اس حوالے سے ابتدائی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔