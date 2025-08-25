امریکی نیشنل گارڈ کے فوجی دستے واشنگٹن ڈی سی میں اسلحہ لے کر گشت کریں گے

جرائم کے خلاف کریک ڈاؤن کو شکاگو تک بڑھا سکتے ہیں، صدر ٹرمپ

ویب ڈیسک August 25, 2025
facebook whatsup
واشنگٹن:

امریکی نیشنل گارڈ کے فوجی دستے اتوار کی رات سے واشنگٹن ڈی سی کی سڑکوں پر اسلحہ لے کر گشت کریں گے، یہ فیصلہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر قیادت جرائم کے خلاف کریک ڈاؤن کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا ہے۔

حکام کے مطابق، نیشنل گارڈ کے اہلکار اپنے ساتھ M17 پستول یا M4 رائفلز لے کر گشت کریں گے۔ تاہم، اس بات کی کوئی واضح تفصیل نہیں کہ کتنے فوجی اسلحہ لے کر گشت کریں گے۔

پچھلے دو ہفتوں سے سینکڑوں غیر مسلح نیشنل گارڈ کے دستے واشنگٹن ڈی سی کی سڑکوں پر موجود ہیں، جب کہ صدر ٹرمپ نے علاقے میں جرائم کی ایمرجنسی کا اعلان کیا تھا۔

وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹھ نے پچھلے ہفتے ان فوجیوں کو اسلحہ لے کر چلنے کی اجازت دی تھی۔

نیشنل گارڈ کے مشترکہ ٹاسک فورس-ڈی سی نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ ان کے اہلکار صرف آخری حد تک اور موت یا سنگین جسمانی نقصان کے فوری خطرے کے ردعمل میں طاقت استعمال کریں گے۔

صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر اپنے جرائم کے خلاف کریک ڈاؤن کو شکاگو تک بڑھا سکتے ہیں، جو ایک اور شہر ہے جس کا انتظام ڈیموکریٹس کے پاس ہے۔

ڈیموکریٹک ہاؤس آف نمائندگان کے اقلیتی رہنما ہیکیم جیفریز نے کہا کہ ٹرمپ کو شکاگو میں فوجی تعینات کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، کیونکہ پینٹاگون اس حوالے سے ابتدائی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

برطانیہ میں مسافر بردار ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوگیا؛ ہلاکتیں

Express News

چین نے ریڈار کو چکمہ دینے والی ٹیکنالوجی ایجاد کرلی؛ طیارے بآسانی سرحد پار کرلیں گے

Express News

امریکا؛ ٹرمپ کی حامی خاتون کی قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک جسارت

Express News

غزہ کی جنگ دو سے تین ہفتوں میں “فیصلہ کن انجام” تک پہنچ جائے گی؛ ٹرمپ کا دعویٰ

Express News

آسٹریلیا میں پولیس ٹیم پر حملے میں 2 اہلکار ہلاک اور ایک زخمی

Express News

مودی کی تعلیمی اسناد عام نہیں کی جاسکتیں، دہلی ہائی کورٹ کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو