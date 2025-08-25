مریم نوازبیرونی دورے پرجاسکتی ہیں توگنڈاپوربھی افغانستان سے مذاکرات کرسکتے ہیں،ترجمان کے پی حکومت

خیبر پختونخوا کو بھی افغانستان کے ساتھ رابطہ کاری کا پورا حق حاصل ہے، بیرسٹر سیف

ویب ڈیسک August 25, 2025
عمران خان سے غداری کرنے والے لوٹوں پر پوری قوم کی لعنت ہے، بیرسٹر سیف:فوٹو:فائل
پشاور:

ترجمان پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ مریم نواز بیرونی دورے پر جا سکتی ہیں تو گنڈاپور بھی افغانستان سے مذاکرات کر سکتے ہیں۔

اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وفاق پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بارے میں دوغلی پالیسی ترک کرے۔ مریم نواز کو بیرونی دوروں کی اجازت دینا اور علی امین گنڈاپور کو افغانستان سے بات چیت سے روکنا کھلا تضاد ہے۔ جس طرح وزیراعلیٰ پنجاب کو بیرونی دوروں کی اجازت ہے، اسی طرح خیبر پختونخوا کو بھی افغانستان کے ساتھ رابطہ کاری کا پورا حق حاصل ہے۔

بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ ہمارے صوبے کے عوام امن چاہتے ہیں اور اس کے لیے افغانستان سے بات چیت ناگزیر ہے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کا مسئلہ براہِ راست افغانستان کی صورتحال سے جڑا ہوا ہے۔ ہم نے افغانستان سے مذاکرات کے لیے باقاعدہ ٹی او آرز وفاق کو بھیجے تھے، جس پر اب تک وفاق نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔

انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور نے امن و امان کے قیام کے لیے قبائلی اضلاع میں جرگے بھی تشکیل دیے ہیں۔ قبائلی جرگوں کے بعد ایک گرینڈ جرگہ بھی منعقد کیا جائے گا جو امن کے لیے اپنی سفارشات مرتب کرے گا۔
