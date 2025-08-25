رواں سال 98 ملزمان کی لاہور ایئرپورٹ سے بیرون ملک فرار کی کوشش ناکام

لاہور:
ایف آئی اے نے رواں سال پنجاب پولیس کو مطلوب 30 ملزمان اور نیب، اینٹی کرپشن اور دیگر کو مطلوب 68 ملزمان کی بیرون ملک فرار کی کوشش ناکام بنائی گئی، ملزمان کے نام اسٹاپ لسٹ میں شامل تھے اور ان پر سنگین مقدمات درج ہیں۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق ائیرپورٹس پر مسافروں کی سخت اسکریننگ کا عمل جاری ہے، گزشتہ 8 ماہ کے دوران ایف آئی اے امیگریشن لاہور نے 3.1 ملین مسافروں کی امیگریشن کا عمل مکمل کیا، رواں سال کے دوران مجموعی طور پر 15654 فلائٹس کے مسافروں کی امیگریشن کا عمل مکمل کیا گیا۔
ایف آئی اے کے مطابق 7846 فلائٹس پر 1.63 ملین مسافروں کی بیرون ملک روانگی کے لئے امیگریشن کی گئی، جبکہ 1.5 ملین مسافروں کی بیرون ملک سے آمد کے لئے امیگریشن کے عمل کو مکمل کیا گیا۔
رواں سال لاہور ائرپورٹ پر جعلی دستاویزات کی بنیاد پر 45 مسافروں کو گرفتار کیا گیا، گداگری میں ملوث 86 مسافروں کو گرفتار کیا گیا، گرفتار ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل لاہور منتقل کیا گیا۔
ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق لاہور ائرپورٹ پر رواں سال کے دوران پنجاب پولیس کو مطلوب 30 ملزمان کی بیرون ملک فرار کی کوشش ناکام بنائی گئی، نیب، اینٹی کرپشن و دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب 68 ملزمان کی بیرون ملک فرار کی کوشش ناکام بنائی گئی، ملزمان کے نام اسٹاپ لسٹ میں شامل تھے اور ملزمان سنگین مقدمات میں پنجاب پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھے بعدازاں ملزمان کو بعد ازاں متعلقہ حکام کے حوالے کردیا گیا۔