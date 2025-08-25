اداکارہ عروسہ صدیقی 7 سال بعد دوسرے بچے کی ماں بن گئیں

عروسہ صدیقی نے دوسرے بیٹے کا نام بھی بتادیا

ویب ڈیسک August 25, 2025
عروسہ صدیقی اپنے دوسرے بیٹے فرجاد کے ساتھ خوشگوار لمحات بانٹتی ہوئی

ابھرتی ہوئی اداکارہ عروسہ صدیقی چند ماہ سے شوبز انڈسٹری سے غائب تھیں جس کی وجہ بتاتے ہوئے انھوں نے مداحوں کو ایک خوشخبری بھی سنائی ہے۔

ڈراما قدوسی صاحب کی بیوہ سے شہرت حاصل کرنے والی معروف اداکارہ 40 سالہ عروسہ صدیقی نے بالآخر مداحوں کو اپنی غیر حاضری کی وجہ بتا دی۔

ہمیشہ خوش مزاج اور پُرخلوص نظر آنے والی عروسہ صدیقی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے سے گزری ہیں۔

اداکارہ نے انکشاف کیا کہ وہ ایک ماہ قبل دوسرے بیٹے کی ماں بنی ہیں۔ ننھے فرجاد کی آمد نے ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا ہے۔

عروسہ صدیقی نے اپنے وی لاگ میں یہ خوشخبری سناتے ہوئے بتایا کہ یہ ان کا دوسرا بچہ ہے۔ پہلا بیٹا سات سال قبل پیدا ہوا تھا۔

عروسہ صدیقی نے بتایا کہ چالیس سال کی عمر میں ماں بننے کے باعث اس بار ریکوری کچھ مشکل رہی لیکن ساس اور سسر کی سپورٹ نے سب آسان کر دیا۔ جو لاہور سے آ کر ان کے ساتھ رہے اور ہر طرح کا سہارا دیا۔

 

 
