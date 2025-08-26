حیدرآباد، کوٹری بیراج پر پانی کی سطح میں اضافہ، نچلے درجے کا سیلاب ڈکلیئر

حیدرآباد:
سندھ میں کوٹری بیراج پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کے باعث معمول کا بہاؤ نچلے درجے کے سیلاب میں تبدیل ہو گیا ہے۔
فلڈ کاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق بیراج پر پانی کی آمد 2 لاکھ 17 ہزار 490 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے۔
ترجمان فلڈ کاسٹنگ ڈویژن کا کہنا ہے کہ کوٹری بیراج سے پانی کا اخراج 2 لاکھ 2 ہزار 675 کیوسک ہو چکا ہے، جب کہ پانی کے بہاؤ میں اضافے کے بعد متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔
کنٹرول روم کے مطابق موجودہ صورتحال کے پیشِ نظر کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔
انتظامیہ نے نشیبی علاقوں میں رہائش پذیر افراد کو محتاط رہنے اور ممکنہ خطرے کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کی ہدایت کی ہے۔