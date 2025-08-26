ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر فضیلہ عباسی نے ہانیہ عامر اور ماہرہ خان کو اہم مشورہ دے دیا

فضیلہ عباسی نے ہانیہ عامر اور ماہرہ خان کو خوبصورتی سے متعلق کیا مشورے دیئے؟ 

ویب ڈیسک August 26, 2025
اداکار حمزہ عباسی کی بہن ڈرماٹولوجسٹ فضیلہ عباسی نے اداکارہ ہانیہ عامر اور ماہرہ خان کو اہم مشورہ دے دیا۔ 

ایک حالیہ گفتگو میں فضیلہ عباسی نے اداکارہ ہانیہ عامر سے متعلق فلرز اور خوبصورتی بڑھانے کیلئے کروائی جانے والی ٹریٹمنٹس کی افواہوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہانیہ نوجوان ہیں اور قدرتی طور پر خوبصورت ہیں انہیں کسی فلرز یا بوٹاکس کی ضرورت نہیں ہے اور مشورہ ہے کہ وہ ایسا کچھ نہ کروائیں۔

ماہرہ خان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر فضیلہ عباسی نے کہا کہ لوگ انہیں ان کی ناک کے بارے میں مشورے دیتے ہیں جس پر انہیں کبھی عمل نہیں کرنا چاہیئے کیونکہ کچھ چیزیں جو لوگ غیر ضروری سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی ہماری خوبصورتی کی اصل وجہ ہوتی ہیں جبکہ انہیں فلرز یا بوٹاکس کی بھی ضرورت نہیں۔ 

یاد رہے کہ ڈاکٹر فضیلہ عباسی کی بھابھی اور اداکار حمزہ علی عباسی کی بیوی نیمل خاور خان حال ہی میں اپنی ناک کی سرجری کروا چکی ہیں جس پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔  
