معرکہ حق میں ہمارے شاہینوں نے دشمن کے جہاز گرا کر اسے کاری ضرب لگائی، وزیراعظم

ایئر چیف مارشل سے ملاقات، پاک فضائیہ کے شاہینوں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین

ویب ڈیسک August 26, 2025
اسلام آباد:

وزیراعظم شہباز شریف نے ایئر چیف مارشل سے ملاقات میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ معرکہ حق کے دوران پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے جہاز گرا کر اسے کاری ضرب لگائی۔

پی ایم آفس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم محمد شہباز شریف سے چیف آف دی ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے ملاقات کی۔

اہم ملاقات میں وزیراعظم نے وطن عزیز کے دفاع کے حوالے سے پاک فضائیہ کے کردار کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاک فضائیہ کے شاہین وطن عزیز کے حفاظت کے لیے سیسہ پلائی دیوار ہیں ۔ معرکہ حق کے دوران پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے جہاز گرا کر اسے کاری ضرب لگائی۔

ملاقات میں پاک فضائیہ کے پیشہ ورانہ امور کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
