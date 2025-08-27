بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر فیصل امین خان نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا، ذرائع

اسلام آباد:
ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور علی امین گنڈا پور کے بھائی فیصل امین خان نے بانی چیئرمین کی ہدایات پر قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔
ذرائع کے مطابق فیصل امین خان نے اکنامک افیئرز، فوڈ سیکیورٹی اور پارلیمانی ٹاسک فورس سمیت مختلف کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ استعفیٰ چیف وہیپ عامر ڈوگر کو بھجوا دیا گیا ہے۔
فیصل امین خان کا کہنا ہے کہ استعفیٰ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات پر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بانی چیئرمین کی ہدایات پر مزید اراکین کے استعفوں کا بھی امکان ہے۔
پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ مستقبل قریب میں دیگر رہنماؤں کی جانب سے بھی اسی نوعیت کے فیصلے سامنے آ سکتے ہیں۔