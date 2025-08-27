امریکا کا بھارتی مصنوعات پر 25 فیصد اضافی ٹیرف نافذ، مجموعی شرح 50 فیصد تک پہنچ گئی

اضافی ٹیرف کے بعد متعدد بھارتی مصنوعات مہنگی ہوجائیں گی

ویب ڈیسک August 27, 2025
امریکا نے بھارتی مصنوعات پر 25 فیصد اضافی ٹیرف عائد کردیا، جس کے بعد مجموعی شرح 50 فیصد تک پہنچ گئی۔

امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق یہ فیصلہ آج سے نافذ ہوگیا ہے۔ 

رپورٹوں کے مطابق اضافی ٹیرف کے بعد متعدد بھارتی مصنوعات مہنگی ہوجائیں گی، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات میں کشیدگی بڑھنے کا امکان ہے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ماہ کے آغاز میں اعلان کیا تھا کہ بھارت روس سے تیل کی خریداری جاری رکھے ہوئے ہے اور اس طرح یوکرین جنگ کو سہارا دے رہا ہے، اس لیے بھارت پر مزید 25 فیصد ٹیرف عائد کیا جا رہا ہے۔

ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھارت اچھا تجارتی پارٹنر ثابت نہیں ہو رہا، جبکہ بھارت روسی تیل خریدنے پر بضد ہے۔ دوسری جانب روس میں بھارتی سفیر ونے کمار نے واضح کیا کہ بھارت جہاں سے بھی سستا تیل ملے گا وہیں سے خریدے گا۔

 
