حوالدار سعید شہید کی دوسری برسی  آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔

اسلام آباد:
حوالدار سعید شہید کی دوسری برسی آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔
وطنِ عزیز کی سلامتی کے لئے پاک فوج کے بے شمار جوانوں نے اپنے خون کی قربانیاں دیں۔
حوالدارسعید شہید بے باک، نڈر اور وطن پر مر مٹنے کا عزم رکھنے والے جانباز مجاہد تھے جہنوں نے وطنِ عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا۔
حوالدارسعید شہید نے 27 اگست 2023 کو دہشتگردوں کیخلاف آپریشن کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، انہوں نے سوگواران میں والدین، بیوہ اور بچے چھوڑے۔
انہوں نے دہشتگردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کیلئے آخری سانس تک مادر وطن کا دفاع کیا اور اپنی جان کی قربانی دی۔
شہید کے جذبۂ قربانی اور بے مثال بہادری کو قوم سلام پیش کرتی ہے، انکی یہ عظیم اور لازوال قربانی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔