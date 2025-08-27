حوالدار سعید شہید کی دوسری برسی  آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے

پاک فوج کے جانباز مجاہد نے 27 اگست 2023 کو دہشتگردوں کیخلاف آپریشن میں جام شہادت نوش کیا

ویب ڈیسک August 27, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

حوالدار سعید شہید کی دوسری برسی  آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔

وطنِ عزیز کی سلامتی کے لئے پاک فوج کے بے شمار جوانوں نے اپنے خون کی قربانیاں دیں۔

حوالدارسعید شہید بے باک، نڈر اور وطن پر مر مٹنے کا عزم رکھنے والے جانباز مجاہد تھے جہنوں نے وطنِ عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا۔

حوالدارسعید شہید نے 27 اگست 2023 کو دہشتگردوں کیخلاف آپریشن کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، انہوں نے سوگواران میں والدین، بیوہ اور بچے چھوڑے۔

انہوں نے دہشتگردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کیلئے آخری سانس تک مادر وطن کا دفاع کیا اور اپنی جان کی قربانی دی۔

شہید  کے جذبۂ قربانی اور بے مثال بہادری کو  قوم سلام پیش کرتی ہے، انکی یہ عظیم اور لازوال قربانی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

 Aug 28, 2025 03:35 PM |
مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

 Aug 28, 2025 01:19 PM |
عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

 Aug 28, 2025 12:19 PM |

رائے

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

Aug 28, 2025 01:25 AM |
سنت یہ بھی ہے

سنت یہ بھی ہے

Aug 28, 2025 01:21 AM |
دیواستبداد جمہوری قبا میں…

دیواستبداد جمہوری قبا میں…

Aug 28, 2025 01:13 AM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم اور روسی صدر کے درمیان اگلے ہفتے ملاقات طے

Express News

بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے پر صورتحال خراب ہوئی، وزیراعلیٰ پنجاب

Express News

ڈسکہ میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن، سکھ برادری فیلڈ مارشل اور پاک فوج کی مشکور

Express News

جام صادق پل کی ایک راہداری بی آر ٹی کے لیے مخصوص ہوگی، شرجیل میمن

Express News

کراچی، پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران ہنگامہ آرائی، گرفتار 20 ملزمان جیل روانہ

Express News

چارٹر انسپیکشن کمیٹی؛ حاضر سروس وائس چانسلرز فارغ، ریٹائرڈ وائس چانسلرز کا نوٹیفکیشن جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو