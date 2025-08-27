قومی ٹیم کے بولنگ کوچ نے شاہین آفریدی سے بڑی امیدیں وابستہ کرلیں

شاہین آفریدی 2023 میں کمر کی انجری کے بعد سے اپنی فارم بحال کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔

اسپورٹس ڈیسک August 27, 2025
facebook whatsup

قومی کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچ ایشلے نوفکے نے شاہین آفریدی سے بڑی امیدیں وابستہ کرلیں۔

پاکستان کے بولنگ کوچ ایشلے نوفکے کا ماننا ہے کہ لیفٹ آرم فاسٹ بولر شاہین آفریدی اچھی رفتار حاصل کر رہے ہیں اور وہ آئندہ ایشیا کپ کے دوران اپنی بہترین فارم میں واپسی کے لیے تیار ہیں۔

شاہین آفریدی 2023 میں کمر کی انجری کے بعد سے اپنی فارم بحال کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔

حال ہی میں وہ بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے اسکواڈ میں جگہ حاصل نہیں پائے تھے۔

تاہم رواں ماہ کے آغاز میں ویسٹ انڈیز کے خلاف وائٹ بال سیریز کے دوران ایکشن میں واپسی پر انہوں نے اپنی بہترین جھلک دکھائی۔

نوفکے کے خیال میں 25 سالہ اسٹار بولر اپنی بہترین فارم دوبارہ حاصل کرنے اور 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بولنگ کرنے کی صلاحیت کے قریب ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

 Aug 28, 2025 03:35 PM |
مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

 Aug 28, 2025 01:19 PM |
عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

 Aug 28, 2025 12:19 PM |

رائے

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

Aug 28, 2025 01:25 AM |
سنت یہ بھی ہے

سنت یہ بھی ہے

Aug 28, 2025 01:21 AM |
دیواستبداد جمہوری قبا میں…

دیواستبداد جمہوری قبا میں…

Aug 28, 2025 01:13 AM |

متعلقہ

Express News

گورنر سندھ سے اسپیشل انٹرنیشنل ویٹ لفٹنگ چیمپئن مصطفیٰ علی کی ملاقات

Express News

چار روزہ حنیف محمد ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز جمعہ سے ہوگا

Express News

پشاور زلمی فلڈ ریلیف نمائشی میچ، سپر اسٹارز کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان

Express News

بین الصوبائی انڈر 22 باکسنگ چیمپئن شپ: سندھ گرین نے بوائز کا ٹائٹل جیت لیا

Express News

انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کی پاکستان کو پرو ہاکی لیگ میں شامل کرنے کی تصدیق

Express News

وزیر اعظم کی ڈیپارٹمنٹل اسپورٹس بحالی کی ہدایت پر مختلف تجاویز زیر غور

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو