یورپی یونین کی غزہ کے ناصر اسپتال پر اسرائیلی فضائی حملے کی شدید مذمت

یورپی یونین نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ شہریوں اور صحافیوں کی جانوں کا تحفظ یقینی بنائے

ویب ڈیسک August 27, 2025
facebook whatsup

یورپی یونین نے غزہ کے ناصر اسپتال پر اسرائیلی فضائی حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں کم از کم 21 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں صحافی، طبی عملہ اور ریسکیو ورکرز شامل ہیں۔

الجزیرہ کے مطابق یورپی یونین نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ حملہ ’’مکمل طور پر ناقابلِ قبول‘‘ ہے اور اسرائیل کو بین الاقوامی انسانی قوانین کا احترام کرنا ہوگا۔

یورپی یونین نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ شہریوں اور صحافیوں کی جانوں کا تحفظ یقینی بنائے اور اس واقعے کی شفاف اور معتبر تحقیقات کرے۔

یورپی یونین نے کہا کہ ’’اس جنگ میں ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے‘‘ اور متاثرہ خاندانوں، صحافی برادری اور غزہ کے عام شہریوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، جو اس وقت سب سے زیادہ قیمت ادا کر رہے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

 Aug 28, 2025 03:35 PM |
مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

 Aug 28, 2025 01:19 PM |
عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

 Aug 28, 2025 12:19 PM |

رائے

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

Aug 28, 2025 01:25 AM |
سنت یہ بھی ہے

سنت یہ بھی ہے

Aug 28, 2025 01:21 AM |
دیواستبداد جمہوری قبا میں…

دیواستبداد جمہوری قبا میں…

Aug 28, 2025 01:13 AM |

متعلقہ

Express News

امریکی ٹائیفون میزائل سسٹم عارضی طور پر جاپان میں تعینات

Express News

ارجنٹینا کے صدر پر مہم کے دوران شہریوں کا پتھراؤ

Express News

ترکی نے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ’اسٹیل ڈوم‘ فوج کے حوالے کردیا

Express News

جھوٹی شادی کا ڈرامہ رچا کر لوٹنے والی 4 خواتین سمیت 9 افراد گرفتار

Express News

گوگل میپ پر بھروسہ مہنگا پڑ گیا، خواتین اور بچے سمیت 4 افراد ہلاک

Express News

امریکی شہر منی ایپلس کے چرچ اسکول میں فائرنگ، 2 بچے ہلاک، 17 زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو