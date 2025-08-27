ایمن اور منیب کے گھر ایک اور ننھی پری کی آمد؛ مداحوں کیلیے سرپرائز اعلان

اداکار جوڑے کے ہاں تیسری بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے نیمل رکھا ہے

ویب ڈیسک August 27, 2025
فوٹو فائل

اداکارہ ایمن خان اور منیب بٹ کے ہاں تیسری ننھی پری کی آمد ہوئی ہے۔

ایمن خان اور منیب بٹ نے سماجی رابطے کی سائٹ انسٹاگرام پر اپنی فیملی میں اضافے اور بیٹی کی ولادت کے حوالے سے مداحوں کو خوش خبری سنائی۔

بدھ کی دوپہر منیب بٹ نے انسٹاگرام پر اسٹوری شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ اُن کے ہاں 26 اگست کو بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے نیمل رکھا ہے۔

منیب بٹ نے لکھا کہ امل اور میرال بھی بڑی بہنیں بن گئیں ہیں۔

انہوں نے نومولود کیلیے پیغام لکھا کہ نیمل تمھاری آمد کا لمحہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اب تم اس دنیا کو اپنے جادو سے سحر انگیز کرو، تمھارے چھوٹے ہاتھ، خوبصورت مسکراہٹ ہمارے لیے ایسا تحفہ ہے جسے تاحیات یاد رکھیں گے۔

اپنی بیٹیوں کے حوالے سے انہوں نے نومولود کیلیے لکھا کہ ’بڑی بہن ہونے کے ناطے ہم تمھیں ہر دن بہت پیار دیں گے، ساتھ ہنسیں گے اور مزے کریں گے، تم نے ہماری فیملی مکمل کردیا ہے، ہم تمھیں اس دنیا سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔

واضح رہے کہ ایمن خان اور منیب بٹ کی شادی 2018 میں ہوئی جس کے بعد 2019 میں اُن کے ہاں امل کی پیدائش ہوئی اور پھر 2023 میں میرال کی پیدائش ہوئی۔

 
