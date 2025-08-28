26 ویں ترمیم، فیصلے تک پی ٹی آئی درخواستوں کی پیروی سے گریزاں

ترمیم کے بعد پی ٹی آئی اعلیٰ عدالتوں سے خاطر خواہ ریلیف حاصل نہیں کر سکی

حسنات ملک August 28, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

26 ترمیم کے بعد پی ٹی آئی اعلیٰ عدالتوں سے خاطر خواہ ریلیف حاصل نہیں کر سکی۔ وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپورنے عمران خان کیساتھ جیل میں ملاقات کیلئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، قبل ازیں ایسی ہی ان کی درخواست رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراض کیساتھ واپس کر دی تھی جس کیخلاف اپیل تاحال زیر التوا ہے۔

25 جون کو وزیراعلیٰ گنڈا پور جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں گئے، صوبائی بجٹ پر مشاورت کیلئے عمران خان سے ملاقات کی درخواست پر غور کی استدعا کی، جسٹس منصور نے چیف جسٹس یا رجسٹرار سپریم کورٹ سے رجوع کرنے پر زور دیا۔

عمران خان کے سوشل میڈیا پر بیان کے بعد وزیر اعلیٰ گنڈا پور پھر سے سپریم کورٹ میں ہیں تاکہ عمران خان کو اہم صوبائی امور پربریفنگ اور ان سے مشاورت کر سکیں۔ادھر آئینی بینچ نے 27 جون سے کسی ایک درخواست کی سماعت نہیں کی۔

ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی درجنوں آئینی درخواستیں  سپریم کورٹ میں  زیرالتوا ہیں  تاہم پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم 26 ویں  ترمیم کیخلاف درخواستوں کے فیصلے تک  اپنی درخواستوں کی پیروی سے گریزاں ہے۔ ادھر آئینی بینج کے  تین فیصلوں نے پی ٹی آئی کے موقف کو بری طرح متاثر کیا ہے۔

ایک فیصلے میں آئینی بینج نے نظرثانی کا اختیار استعمال کرتے ہوئے  سپریم کورٹ کا فیصلہ منسوخ کر دیا جس میں قرار دیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی حق دار ہے، دوسرے فیصلے میں فوجی عدالتوں میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کیخلاف مقدمات کی سماعت کی توثیق کی، تیسرے میں مختلف ہائیکورٹس کے ان ججوں کی اسلام آباد ہائیکورٹ میں تعیناتی کی توثیق کی، جن سے پی ٹی آئی ریلیف کی کوشش میں تھی۔

ان ججوں کی ٹرانسفر کو خود عمران خان نے بھی چیلنج کیا تھا۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور ان اہلیہ کی سزاؤں کی معطلی کا اسلام آباد ہائیکورٹ نے ابھی فیصلہ کرنا ہے، جس کی جلد سماعت کیلئے مارچ سے ان کے وکلاء  متعدد درخواستیں دے چکے ہیں۔ اسلام آباد کی ہدایت کے باوجود پی ٹی آئی کو شکایت رہی کہ جیل حکام عمران خان سے پارٹی رہنماؤں اور اہل خانہ کو ملنے نہیں دے رہے۔

تین ماہ بعد منگل کو سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی اور اہلخانہ نے عمران سے ملاقات کی۔  پارٹی کے وکلاء سے ملاقات میں عمران خان نے عدلیہ سے ریلیف نہ ملنے پر مایوسی کا اظہار کیا۔

ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ 26 ویں ترمیم کے بعد عدلیہ مکمل تابع ہو چکی ہے، انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا بھی نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائیکورٹ کی طرح لاہور ہائیکورٹ سے بھی 9 مئی کے کیسز میں ریلیف حاصل کرنے میں پی ٹی آئی کو مشکل کا سامنا ہے، لاہور ہائیکورٹ واضح کر چکی ہے کہ 9 مئی کے کیسز میں سزاؤں کیخلاف اپیلوں کی سماعت سے قبل مجرموں کوقانون کے حوالے کرنا ہوگا۔

ادھر الیکشن کمیشن نے سزا یافتہ پی ٹی آئی ارکان کی نشتیں خالی قرار دے کر ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا، پشاور ہائی کورٹ نے بعض حلقوں میں ضنمی انتخابات کرنے سے الیکشن کمیشن کو روک دیا ہے۔ 

پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن لیڈروں کی نامزدگی کا عمل رکا ہوا ہے۔عدلیہ تمام تر شکایات کے باوجود چیف جسٹس آفریدی کے سربراہی میں تین رکنی بینچ نے 9 مئی کے8 مقدمات میں عمران خان کو ضمانت دیدی۔
