الیکشن کمیشن آف پاکستان نے زرتاج گل کی نا اہلی کے باعث خالی ہونے والی نشست پر ضمنی الیکشن کا شیڈول معطل کردیا جب کہ صاحبزادہ حسن رضا کو سنی اتحاد کونسل کا قائم مقام چیئرمین مقرر کردیا گیا۔
سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامدرضا کی نااہلی کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے صاحبزادہ حسن رضا کو سنی اتحاد کونسل کا قائم مقام چیئرمین مقررکیا گیا ہے۔
الیکشن کمیشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا، انٹرا پارٹی الیکشن تک صاحبزادہ حسن رضا قائم مقام چیئرمین رہیں گے، صاحبزادہ حامد رضا کو انسداد دہشتگردی عدالت فیصل آباد نے سزا سنائی تھی۔
صاحبزادہ حسن رضا کو سنی اتحاد کونسل کے آئین کےمطابق قائم مقام چیئرمین مقرر کیا گیا۔
پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن کمیشن نے این اے 185 ڈی جی خان میں ضمنی الیکشن کا شیڈول معطل کردیا، نشست زرتاج گل کی نااہلی سے خالی ہوئی تھی۔
اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیاسی جماعتوں کی تازہ ترین فہرست جاری کردی جب کہ چار سیاسی جماعتیں بغیر سربراہ کے سیاسی جماعتوں کی فہرست میں شامل ہیں۔
الیکشن کمیشن میں درج سیاسی جماعتوں کی تعداد 167 ہوگئی، سنی اتحاد کونسل کے قائم مقام چیئرمین صاحبزادہ حسن رضا مقرر ہوگئے جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ خالد مگسی مقرر کیے گئے۔
نعیم حسین چٹھہ پاکستان مسلم لیگ کونسل کے صدر مقرر ہیں، پاکستان تحریک انصاف بغیر سربراہ کے بطور جماعت لسٹ میں شامل ہیں۔
عوامی ورکرز پارٹی، پاک سرزمین اور پاکستان عوامی راج بغیر سربراہ کے لسٹ میں شامل ہیں۔