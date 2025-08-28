الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی فہرست جاری کردی، سربراہ کے بغیر 4 جماعتیں فہرست میں شامل

الیکشن کمیشن میں درج سیاسی جماعتوں کی تعداد 167 ہوگئی

ویب ڈیسک August 28, 2025
فوٹو فائل

الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیاسی جماعتوں کی تازہ ترین فہرست جاری کردی جب کہ 4 سیاسی جماعتیں بغیر سربراہ کے سیاسی جماعتوں کی فہرست میں شامل ہیں۔

الیکشن کمیشن میں درج سیاسی جماعتوں کی تعداد 167 ہوگئی، سنی اتحاد کونسل کے قائم مقام چیئرمین صاحبزادہ حسن رضا مقرر ہوگئے جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ خالد مگسی مقرر کیے گئے۔

نعیم حسین چٹھہ پاکستان مسلم لیگ کونسل کے صدر مقرر ہیں، پاکستان تحریک انصاف بغیر سربراہ کے بطور جماعت لسٹ میں شامل ہیں۔

عوامی ورکرز پارٹی، پاک سرزمین اور پاکستان عوامی راج بغیر سربراہ کے لسٹ میں شامل ہیں۔
