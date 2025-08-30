بارشوں کے باعث بڈنی نالہ میں سیلابی صورتحال

درمنگی کے مقام پر پانی کا اخراج 11900  جبکہ پیر بالا کے مقام پر 9000 کیوسک سے تجاوز

ویب ڈیسک August 30, 2025
پشاور:

بارشوں کے باعث بڈنی نالہ میں سیلابی صورتحال پیدا ہوگئی۔

پی ڈی ایم اے کے مطابق بڈنی نالہ میں درمنگی کے مقام پر پانی کا اخراج 11900  جبکہ پیر بالا کے مقام پر 9000 کیوسک سے تجاوز کرگیا۔

بڈنی نالہ کے مختلف مقامات پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے جس میں  درمیانے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا۔  پی ڈی ایم اے اور ضلعی انتظامیہ صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے جبکہ ریسکیو ٹیمیں بھی الرٹ ہیں۔

پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ نالہ کے قریب رہنے والے شہری آبادی کی فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقلی کا عمل جاری ہے۔ بڈنی نالہ میں شدید اخراج کے باعث نشیبی علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔

پی ڈی ایم اے نے عوام کو مقامی ندی نالوں اور دریاؤں سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے، متعلقہ ادارے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔  ضلعی انتظامیہ کو عوام کو باخبر رکھنے کے کئے مسجدوں میں اعلانات کئے جا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کا ایمرجنسی اپریشن سنٹر مکمل طور پر فعال ہے عوام کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع 1700 پر دیں۔
