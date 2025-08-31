ایران-اسرائیل جنگ کے دوران موساد کیلئے جاسوسی کے الزام میں 8 افراد گرفتار

ملزمان کو شمال مشرقی علاقے میں اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنے سے پہلے گرفتار کرلیا گیا، پولیس

ویب ڈیسک August 31, 2025
فوٹو: الجزیرہ
تہران:

ایران میں اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے دوران موساد کے لیے جاسوسی کے الزام میں 8 افراد کو گرفتار کرلیا گیا۔

الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایران نے 8 افراد کو جنگ کے دوران اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کو حساس مقامات کی معلومات اور سینئر فوجی قیادت کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کرلیا ہے۔

پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ملزمان نے آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے موساد سے خصوصی تربیت حاصل کرلی تھی۔

بیان میں کہا گیا کہ ملزمان کو ایران کے شمال مشرقی علاقے میں اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنے سے پہلے گرفتار کرلیا گیا اور ان کے قبضے سے بم، باردوی مواد اور دیگر خطرناک مواد برآمد کرلیا گیا ہے۔

قبل ازیں رواں ماہ کے شروع میں ایران کے سرکاری میڈیا میں خبرنشر ہوئی تھی کہ پولیس نے جون میں جنگ کے دوران  2100 مشتبہ افراد کو گرفتار کرلیا گیا ہے تاہم یہ وضاحت نہیں کی گئی تھی کہ گرفتار افراد پر کیا الزامات ہیں۔

ایران اور اسرائیل کی جنگ کے دوران پاسداران انقلاب کی سینئر قیادت شہید ہوگئی تھی اور اہم جوہری تنصیبات پر اسرائیل اور امریکا نے بمباری کی تھی۔

رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران خفیہ معلومات موساد کو پہنچانے کے الزام میں کئی افراد کو سزائیں دی ہیں اور 9 اگست کو جوہری سائنس دان روضبہ وادی سمیت 8 افراد کو پھانسی دے دی تھی۔
