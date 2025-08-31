چیچہ وطنی، دریائے راوی میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، قریبی آبادیوں میں پانی داخل

دریائے راوی میں ایک لاکھ ستر ہزار سے زائد کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے

ویب ڈیسک August 31, 2025
چیچہ وطنی کے قریب دریائے راوی میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب آ گیا ہے، جس سے مقامی آبادیوں میں شدید نقصان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔

ذرائع کے مطابق دریائے راوی میں ایک لاکھ ستر ہزار سے زائد کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، جس سے قریبی علاقوں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے۔

پانی نے چیچہ وطنی کی پرانی آبادیاں موضع جھنگی سیال، بستی امیر آباد، موضع ہاشم چاکر، موضع دوبرجی اور دیگر علاقوں میں داخل ہو کر سیلابی صورتحال پیدا کر دی ہے۔

سیلاب کے باعث متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ انسانی نقصان سے بچا جا سکے۔

اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 6 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں جہاں متاثرین کو بنیادی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔

ریسکیو 1122 کے اہلکار اور سول ڈیفنس کا عملہ مکمل طور پر تیار ہے اور حالات کو قابو میں لانے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔

انتظامیہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں اور مزید پانی کی آمد کے پیش نظر مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔
