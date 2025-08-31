حکومت کا آج سے یوٹیلیٹی اسٹورز بند کرنے کا اعلان

 وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق آج 31 اگست کو  یوٹیلٹی اسٹورز بند کیے جارہے ہیں، وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چوہدری

ویب ڈیسک August 31, 2025
حکومت نے آج سے ملک بھر میں یوٹیلیٹی اسٹورز بند کرنے کا اعلان کردیا۔

وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چوہدری نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس میں یوٹیلیٹی کارپوریشن کے عہدیداران بھی شریک ہوئے۔

انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوٹلیٹی کارپویشن کا ملکی معشیت میں اہم کردار رہا، یوٹلیٹی اسٹورز پاکستان میں 1971 میں قائم کیے گئے تھے، یوٹلیٹی کارپویشن کا خسارہ کم کرنے کی بھر پور کوشش کی گئی۔

ان کا کہنا تھا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود خسارہ کم نہ ہونے کی صورت میں یوٹیلٹی اسٹورز کارپویشن کو بند کیا گیا، وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق آج 31 اگست کو  یوٹیلٹی اسٹورز بند کیے جارہے ہیں۔

طارق فضل چوہدری نے کہا کہ یوٹیلیٹی اسٹورزکے ملازمین کی تعداد 11ہزار614 ہے، یوٹیلیٹی اسٹورز کے ملازمین کے لئے متفقہ پیکج تیارکیا گیا ہے، یوٹیلیٹی اسٹورزملازمین کو مجموعی طور پر 28 ارب روپے کا پیکج دیا جارہا ہے۔

وزیر پارلیمانی امور نے کہا کہ ملک بھرمیں یوٹیلیٹی اسٹورزکے اثاثوں کو نیلام کیاجائے گا،
یوٹیلیٹی اسٹورزکےملازمین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایاگیاہے، یوٹیلیٹی اسٹورز کے کنٹریکٹ ملازمین کو بھی پیکج دیا جارہا ہے۔

 
