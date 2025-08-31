پشاور میں بارش سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات کی ابتدائی رپورٹ جاری

صوبے میں 15 اگست سے اب تک بارش، فلش اور اربن فلڈنگ کے باعث مختلف حادثات میں 411 افراد جاں بحق اور 258 زخمی ہوئے

ویب ڈیسک August 31, 2025
پشاور:

صوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) نے 30 اگست سے اب  تک ہونے والی بارش، اربن اور فلش فلڈ کے باعث صوبے کے مختلف اضلاع میں ہونے والے جانی و مالی نقصانات کی ابتدئی رپورٹ جاری کردی۔

پی ڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق صوبے میں ہونے والی بارش، اربن اور فلش فلڈ کے باعث مختلف حادثات میں اب تک 5 افراد جاں بحق اور 5  زخمی ہوئے۔

انہوں نے بتایا کہ جاں بحق افراد میں 4 بچے اور ایک خاتون اور زخمیوں میں ایک مرد، ایک خاتون اور 3 بچے شامل ہے۔

ترجمان نے بتایا کہ بارش اور اربن فلڈنگ کے باعث اب تک کی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 6 گھروں کو نقصان پہنچا، جس میں 3 گھروں کو جزوی اور 3 گھر مکمل منہدم ہوئے، یہ حادثات صوبے کے مختلف اضلاع  پشاور، جنوبی وزیرستان، خیبر اور ایبٹ آباد میں پیش آئے۔

پی ڈی ایم کے مطابق 15 اگست سے اب تک صوبے میں بارشوں، فلش اور اربن فلڈنگ کے باعث مختلف حادثات میں 411 افراد جاں بحق اور 258 زخمی ہوئے، 3 ہزار 580 گھروں کو نقصان پہنچا۔

ترجمان نے بتایا کہ متاثرہ اضلاع کی انتظامیہ کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے اور متاثرین کو فوری معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، پی ڈی ایم اے اور تمام متعلقہ ادارے آپس میں رابطے میں ہیں اور صورت حال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ پی ڈی ایم اے کا ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل طور پر فعال ہے، عوام کسی بھی ناخوش گوار واقعے کی اطلاع ، موسمی صورت حال سے آگاہی اور معلومات کے لیے فری ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کریں۔
ہمارے ساتھ شامل ہوں

