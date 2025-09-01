مون سون کی تباہ کاریاں، این ایف سی ایوارڈ میں اصلاحات وقت کی ضرورت

2010کے ساتویں ایوارڈ کے تحت صوبوں کا حصہ بڑھا کر 57.5 فیصد کیا گیا

فراز احمد September 01, 2025
اسلام آباد:

پاکستان میں ہر سال مون سون بارشوں کے بعد پیدا ہونیوالی تباہی، خاص طور پر کراچی جیسے بڑے شہروں میں ایک بار پھر نیشنل فنانس کمیشن (این ایف سی) ایوارڈ پر سوالات اٹھا رہی ہے۔

آئین کے آرٹیکل 160 کے تحت این ایف سی ایوارڈکا مقصد وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کی منصفانہ تقسیم اور صوبائی حکومتوں کو صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر جیسی بنیادی خدمات کی فراہمی کے قابل بنانا تھا،تاہم زمینی حقائق اس مقصد کے حصول سے کوسوں دور دکھائی دیتے ہیں، 2010 کے ساتویں این ایف سی ایوارڈکے تحت صوبوں کا حصہ 47.5 فیصد سے بڑھاکر 57.5 فیصدکر دیاگیا تھا۔

18ویں ترمیم کے ذریعے اہم شعبے صوبوں کو منتقل کیے گئے، مگر صوبے ان اختیارات اور وسائل کامؤثر استعمال کرنے میں ناکام رہے ہیں، ترقیاتی بجٹ کم خرچ کیے جاتے ہیں جبکہ غیر ترقیاتی اخراجات، خاص طور پر تنخواہوں اور پنشن پر حد سے زیادہ رقم خرچ کی جاتی ہے۔

ناقدین کاکہنا ہے کہ صوبے سیاسی مفاد پر مبنی قلیل مدتی منصوبوں پر توجہ دیتے ہیں اور طویل مدتی انسانی ترقی میں سرمایہ کاری سے گریزکرتے ہیں۔مزید برآں صوبائی حکومتوں نے مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے بجائے اختیارات کو مرکزیت دی ہے، جس سے نچلی سطح پر سروس ڈیلیوری کمزور ہو گئی ہے۔

وفاقی حکومت بھی مالی دباؤکا شکار ہے کیونکہ اسے قرضوں کی ادائیگی، دفاع،سبسڈی اور بڑے منصوبوں کی ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں، جبکہ وفاقی وسائل میں کمی کے باوجود صوبے اپنی آمدن بڑھانے کیلیے سنجیدہ کوششیں نہیں کر رہے ہیں۔ وسائل کی صوبوں میں تقسیم کا فارمولا بھی تنقیدکی زد میں ہے،موجودہ فارمولے میں 82 فیصد وزن آبادی کو دیاگیا،جبکہ غربت، پسماندگی اور محصولات جمع کرنے کی صلاحیت کو کم اہمیت دی گئی ہے،بلوچستان جیسے چھوٹے صوبے اس تقسیم کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔

ماہرین کے مطابق این ایف سی ایوارڈ میں اصلاحات وقت کی ضرورت ہیں، لیکن اس کا مطلب صوبائی خودمختاری کو ختم کرنا نہیں بلکہ کارکردگی، شفافیت اور احتساب کو فروغ دینا ہے۔ اس کیلیے وسائل کی تقسیم کوکارکردگی سے مشروط کیا جا سکتا ہے،جیسے کہ تعلیم، صحت اور محصولات میں بہتری لانے والے صوبوں کو اضافی فنڈز دیے جائیں۔

اس کے ساتھ ساتھ مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنا،وفاقی اور صوبائی ذمہ داریوں کی واضح تقسیم اور آزاد نگرانی کے نظام قائم کرنا بھی اصلاحات کا حصہ ہونا چاہیے۔کراچی کی موجودہ حالت این ایف سی ایوارڈکے عملی تضادات کو بے نقاب کرتی ہے۔

ملک کا سب سے بڑا مالیاتی مرکز ہونے کے باوجود ہر بارش کے بعد یہ شہر ڈوبا ہوا نظر آتا ہے،جب وسائل کا سب سے بڑا حصہ دینے والا شہر ہی سب سے زیادہ نظرانداز ہو تو یہ سوچنا لازم ہے کہ کیاموجودہ این ایف سی ایوارڈ واقعی اپنے مقاصد پورے کر رہا ہے؟جب تک احتساب، شفافیت اور منصفانہ تقسیم کو یقینی نہیں بنایا جاتا، این ایف سی ایوارڈ پاکستان کے مالی مسائل کاحل بننے کے بجائے ان کی علامت ہی بنارہے گا۔
