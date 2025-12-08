دلہن کی رخصتی کے وقت عروسی لہنگے میں ڈرائیونگ، ویڈیو وائرل

ویڈیو کے ساتھ کیپشن میں لکھا گیا ’’کون کہتا ہے شادی کے بعد کنٹرول دلہا کے ہاتھ میں ہوگا؟‘‘

ویب ڈیسک December 08, 2025
facebook whatsup

بھارت میں ایک انوکھی رخصتی نے دیکھنے والوں کو حیران کردیا۔ پنجاب کے شہر لدھیانہ میں عروسی لہنگے اور بھاری زیورات میں سجی دلہن نے وہ کچھ کر دکھایا جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ دلہن نے رخصتی کے لمحے پر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، اور معاملہ دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر موضوعِ گفتگو بن گیا۔

رپورٹس کے مطابق دلہن بھوانی تلوار ورما نے رخصتی کے دوران اچانک اعلان کیا کہ وہ خود گاڑی چلانا چاہتی ہیں۔ لمحہ بھر کےلیے محفل میں حیرانی چھا گئی، اور دلہا کی تو حالت دیدنی تھی۔ ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ دلہن بڑے سکون سے گاڑی اسٹارٹ کرتی ہے جبکہ دلہا کچھ گھبرائے ہوئے انداز میں دعائیں کرتا نظر آتا ہے کہ سفر بخیریت گزر جائے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ بھوانی نے دلہا کو مزاحیہ انداز میں گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہا، ’’بیٹھو، گھر نہیں جانا؟‘‘ اور پھر پورے اعتماد کے ساتھ اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ راستے بھر دلہن پرسکون اور مطمئن انداز میں ڈرائیونگ کرتی رہی، اور دلہا کی گھبراہٹ اس پورے منظر کو مزید دلچسپ بناتی رہی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ویڈیو کے ساتھ کیپشن میں لکھا گیا کہ ’’کون کہتا ہے شادی کے بعد کنٹرول دلہا کے ہاتھ میں ہوگا؟‘‘

یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آتے ہی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ صارفین نے دلہن کے حوصلے، اعتماد اور بے فکری کی خوب تعریف کی، جبکہ کچھ نے ہنستے ہوئے تبصرہ کیا کہ رخصتی تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن گاڑی خود دلہن چلائے… یہ تو پنجاب والوں کا ہی انداز ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

گورَو کھنّا نے بگ باس 19 کا ٹائٹل جیت لیا، کتنی انعامی رقم ملے گی؟

گورَو کھنّا نے بگ باس 19 کا ٹائٹل جیت لیا، کتنی انعامی رقم ملے گی؟

 Dec 08, 2025 04:46 PM |
اداکار سہیل سمیر پہلی بار اپنی طلاق کے حوالے سے بول پڑے

اداکار سہیل سمیر پہلی بار اپنی طلاق کے حوالے سے بول پڑے

 Dec 08, 2025 12:55 PM |
نعمان اعجاز سے کوئی مسئلہ نہیں بس شدید نفرت کرتا ہوں، خلیل الرحمٰن قمر

نعمان اعجاز سے کوئی مسئلہ نہیں بس شدید نفرت کرتا ہوں، خلیل الرحمٰن قمر

 Dec 08, 2025 12:21 PM |

متعلقہ

Express News

امریکا: 15 برس کی منصوبہ بندی کے بعد روبو کاپ کا مجسمہ نصب

Express News

14 فٹ بڑے مگرمچھ کا شہری آبادی میں دھرنا، ٹریفک جام کردیا

Express News

خاتون رپورٹر پر پرندے کا اچانک حملہ، ویڈیو وائرل

Express News

قدیم رومی شیشے کے کپ میں چھپے پوشیدہ نشانات کیا ہیں؟

Express News

نیوزی لینڈ: نگلا جانے والا سونے کے انڈہ نما لاکٹ پولیس نے برآمد کر لیا

Express News

دنیا کا سب سے تیز رفتار گارڈن شیڈ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو