غزہ: اسرائیلی حملے میں ایک اور بہادر خاتون صحافی شہید

غزہ میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں ایک اور فلسطینی صحافی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔
فلسطینی حکومتی میڈیا آفس کے مطابق اتوار کو القدس الیوم سیٹلائٹ چینل سے وابستہ خاتون صحافی اسلام موحارب عابد اسرائیلی بمباری میں شہید ہوئیں۔
میڈیا آفس نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل منظم انداز میں صحافیوں کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ سچ کو دبایا جا سکے۔
بیان میں عالمی صحافتی تنظیموں اور فیڈریشنز سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ غزہ میں صحافیوں پر ہونے والے جرائم کے خلاف آواز بلند کریں۔
اعداد و شمار کے مطابق، اکتوبر 2023 میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک غزہ میں شہید ہونے والے صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی تعداد 278 تک جا پہنچی ہے۔
گزشتہ ہفتے بھی اسرائیل نے النصر اسپتال پر حملہ کیا تھا جس میں 5 صحافی شہید ہوئے تھے، جب کہ اس سے قبل الجزیرہ کے صحافی انس الشریف بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسرائیلی نشانے پر آ گئے تھے۔