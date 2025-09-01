ماورا حسین کے ہاں ننھے مہمان کی آمد کی افواہیں، اداکارہ کا ردعمل سامنے آگیا

پاکستان شوبز کی اداکارہ ماورا حسین کا حمل سے متعلق قیاس آرائیوں پر ردعمل سامنے آگیا۔
حال ہی میں ساتھی اداکار امیر گیلانی سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والی اداکارہ ماورا حسین کے حمل سے متعلق سوشل میڈیا پر افواہیں گردش کر رہی ہیں جس پر اداکارہ نے خاموشی توڑتے ہوئے اس خبر کی تردید کردی ہے۔
اداکارہ نے انسٹاگرام پر ایک تقریب سے اپنی تصاویر شیئر کرتے ہوئے وضاحت دی کہ وہ اس وقت شوہر کیساتھ محبت بھرے لمحات کا لُطف اُٹھا رہی ہوں آپ لوگ افواہوں پر یقین نہ کریں اور اسے آگے شیئر نہ کریں۔
یاد رہے کہ ماورا حسین اور امیر گیلانی فروری 2025 میں شادی کے بندھن میں بندھے تھے ان کی شادی کی تصاویر پاکستان سمیت پڑوسی ملک بھارت میں بھی وائرل ہوئی تھیں جہاں ان کے بڑی تعداد میں مداح موجود ہیں۔