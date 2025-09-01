سید علی گیلانی کی چوتھی برسی پر مقبوضہ وادی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال

سید علی شاہ گیلانی مرتے دم تک بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف آواز بلند کرتے رہے

ویب ڈیسک September 01, 2025
اسلام آباد:

کشمیری حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کی چوتھی برسی کے موقع پر مقبوضہ وادی میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جارہی ہے۔ 

تحریک آزدی کشمیر کی توانا آواز سید علی گیلانی 1929 میں تحصیل بانڈی پورہ کے گاؤں زڑی منج میں پیدا ہوئے، انہوں نے مسجد وزیر خان سے ملحقہ مدرسے اور اورینٹل کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔

اخبار خدمت میں رپورٹر، پتھر مسجد سرینگر اور انٹرمیڈیٹ کالج سوپور میں استاد کے منصب پر فائز رہے، 1972, 1977، 1987 میں مقبوضہ کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے۔

سید علی گیلانی اپنے سیاسی کیریئر میں نیشنل کانفرنس، جماعت اسلامی اور تحریک حریت کے رکن بھی رہے، 1993 میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کی بنیاد رکھی اور 1998 سے 2006 تک تین مرتبہ چیئرمین منتخب ہوئے۔

سید علی گیلانی کو 2015 میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کی قیادت نے تاحیات چیئرمین منتخب کیا، وہ 2010 سے وفات تک 11 سال غاصب ہندوستانی حکومتوں کے حکم پر نذر بند رہے، انکا پاسپورٹ 1981 سے بھارتی حکومت نے ضبط کر رکھا تھا۔

سید علی شاہ گیلانی یکم ستمبر 2021 کو حیدر پورہ سرینگر میں خالق حقیقی سے جا ملے، وفات کی خبر ملنے پر خوفزدہ مودی سرکار نے وادی بھر میں کرفیو لگادیا، انٹرنیٹ اور ذرائع ابلاغ معطل کردیے گئے، سید علی گیلانی کا جسد خاکی پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر لحد میں اتارا گیا۔

سید علی شاہ گیلانی بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف اور کشمیر کے پاکستان سے الحاق کے سخت حامی تھے، عمر بھر غاصب بھارتی فوج کے مظالم، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور تحریک آزادی پر آواز بلند کرتے رہے۔

سید علی گیلانی نے رودادِ قفس، نوائے حریت، بھارت کے استعماری حربے سمیت 21 تصانیف تحریر کیں، وہ صدائے درد، ملت مظلوم، مقدمہ حق اور پیام آخرین کے مصنف بھی تھے۔

تحریک آزادی میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے سید علی گیلانی کو اعلیٰ ترین سول اعزاز  نشانِ پاکستان  سے نوازا، انکی وفات پر پاکستان کی قومی اسمبلی میں غائبانہ نماز جنازہ اور قومی پرچم بھی سرنگوں کیا گیا۔
