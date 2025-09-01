پاکستان نے امریکا کو ڈاک بھیجنا بند کر دیا، بڑی وجہ سامنے آگئی

راولپنڈی: امریکا کی جانب سے ڈاک پر نئی ٹیکس اور ڈیوٹی پالیسی کے نفاذ کے بعد پاکستان سمیت دنیا کے 25 سے زائد ممالک نے امریکا کو ڈاک بھیجنے کا سلسلہ عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔
پاکستان پوسٹ حکام کے مطابق امریکا نے 25 جولائی کو ایگزیکٹو آرڈر نمبر 14324 کے تحت ڈیوٹی فری سہولت ختم کر دی تھی، جس کے بعد اب امریکا کو بھیجے جانے والے ہر قسم کے ڈاک پر ڈیوٹی اور ٹیکس عائد ہوگا۔ اس اقدام کے باعث خدشہ ہے کہ بھیجی گئی ڈاک واپس لوٹا دی جائے، لہٰذا پاکستان پوسٹ نے امریکا کے لیے بُک میل کی ترسیل روک دی ہے۔
امریکا کے اس فیصلے سے عالمی سطح پر ڈاک کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔ چین، برطانیہ، جاپان، آسٹریا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، بھارت، جرمنی، فرانس، روس اور سنگاپور سمیت متعدد بڑے ممالک نے بھی ڈاک کی ترسیل روک دی ہے کیونکہ ایئر لائنز نے بھی اس صورتحال میں ڈاک پہنچانے سے معذوری ظاہر کی ہے۔
متاثرہ ممالک نے اس معاملے کو اقوامِ متحدہ کے ادارے یونیورسل پوسٹل یونین (UPU) کے ذریعے امریکا کے ساتھ اُٹھایا ہے اور تنازع کے حل کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔