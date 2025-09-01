خون میں لت پت سنجے دت اور ٹائیگر؛ ’باغی 4‘ کی ایڈوانس بکنگ شروع

فلم باغی 4 دنیا بھر میں 5 ستمبر سے سینما گھروں کی زینت بنے گی

ویب ڈیسک September 01, 2025
facebook whatsup
4
’باغی 4‘ میں ٹائیگر شروف اور سنجے دت کے درمیان زبردست آمنے سامنے کا مقابلہ

بالی ووڈ کی ایکشن فلموں کے دیوانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ خون، بدلہ اور دھماکے دار ایکشن سے بھری 2025 کی سب سے بڑی ایکشن فلم ’باغی 4‘ کی ایڈوانس بکنگ کل سے شروع ہورہی ہے۔

فلم باغی کی تین سلسلے کامیابی سے ہم کنار ہوئے اور اب باغی 4 دنیا بھر میں دھماکا کرنے 5 ستمبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی جس کی خاص بات سنجے دت کی کھڑی توڑ انٹری ہے۔

اس بار کہانی اور بھی زیادہ سنسنی خیز اور خطرناک فائٹنگ سینز کے ساتھ پردہ اسکرینوں پر دہشت زدہ کردے گی۔

فلم میں ٹائیگر شروف ایک بار پھر رونی کے روپ میں اسکرین پر ایکشن کا طوفان لانے کو تیار ہیں۔ 

فلم کی کہانی رونی کی مایوسی، درد اور ذہنی کشمکش کے گرد گھومتی ہے، جہاں حقیقت اور وہم کے بیچ کی لکیر دھندلا جاتی ہے۔

فلم میں رونی کا مقابلہ کریں گے سدا بہار اداکار سنجے دت، جو اس بار ولن کے کردار میں خطرناک اور پاورفل نظر آ رہے ہیں۔

مداح پہلے ہی ان کے انداز کو کئی سالوں بعد کا سب سے شاندار ولن کہہ رہے ہیں۔ فلم کے پوسٹر میں سنجے اور ٹائیگر کے خون میں لت پت آمنے سامنے کھڑے ہیں۔

باغی 4 میں نیا رنگ بھرنے آ رہی ہیں حسینہ عالم حرناز سندھو، جو اپنی پہلی ہندی فلم میں جلوہ گر ہوں گی جبکہ سونم باجوا نے اپنے گلیمر سے فلم کو چار چاند للگائے ہیں۔

ان سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ فلم کے پروڈیوسر ساجد ناڈیا والا نے پہلی بار اپنے بینر کے تحت ایک A ریٹڈ فلم پیش کی ہے۔

فیملی انٹرٹینمنٹ کے بجائے اب وہ ایک تاریک اور خونریز کہانی کو اسکرین پر لا رہے ہیں جو اس فرنچائز کے لیے ایک نیا موڑ ہے۔

فلم کی ہدایتکاری اے ہرشاکر رہے ہیں، جو اپنی پہلی ہندی فلم کے ساتھ ہی بڑا جادو دکھانے والے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

 Sep 02, 2025 09:06 PM |
پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

Sep 02, 2025 08:40 PM |
بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

 Sep 02, 2025 08:08 PM |

رائے

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

Sep 02, 2025 01:56 AM |
پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

Sep 02, 2025 01:53 AM |
مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

Sep 02, 2025 01:48 AM |

متعلقہ

Express News

خون میں لت پت سنجے دت اور ٹائیگر؛ ’باغی 4‘ کی ایڈوانس بکنگ شروع

Express News

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے مبینہ اغوا کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار

Express News

ہیما مالنی نے اپنے دو لگژری فلیٹس بیچ دیئے؛ حیران کن وجہ سامنے آگئی

Express News

امریکا کی معروف اداکارہ 39 سال کی عمر میں پُر اسرار انداز میں ہلاک

Express News

نامور سینئر اداکار انور علی انتقال کرگئے

Express News

ٹک ٹاکر ثنا یوسف کی دوست کو اغوا کرنے کی کوشش، قتل کی دھمکیاں ملنے لگیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو