بھارت کی پاکستان دشمنی نے اتحادی آرمینیا کو بھی دھوکہ دے دیا، ایس سی او میں منافقت بے نقاب

غیر رسمی سفارتی شرط کے مطابق آذربائیجان اور آرمینیا کو ایک ساتھ ایس سی او کا رکن بنایا جانا تھا

ویب ڈیسک September 02, 2025
بیجنگ:

عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف سازشیں رچانے والی مودی سرکار اس بار نہ صرف خود بے نقاب ہوئی بلکہ اپنی پاکستان دشمنی میں اپنے قریبی اتحادی آرمینیا کو بھی عالمی سطح پر شرمندگی سے دوچار کر دیا۔

شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کی حالیہ پیش رفت میں بھارت نے آذربائیجان کی مکمل رکنیت کو ویٹو کرتے ہوئے آرمینیا کا راستہ بھی بند کر دیا، حالانکہ غیر رسمی اتفاق رائے یہ تھا کہ دونوں ممالک کو بیک وقت رکن بنایا جائے گا۔

صدر آذربائیجان الہام علییوف نے چین کے شہر تیانجن میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران واضح کیا کہ بھارت پاکستان کی حمایت پر آذربائیجان سے انتقام لینے کی کوشش کر رہا ہے۔

انہوں نے پاکستان کو بھارت پر سفارتی برتری حاصل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہم بھائی ہیں، اور بھارت کی مخالفت ہمیں پاکستان سے دُور نہیں کر سکتی۔

غیر رسمی سفارتی شرط کے مطابق آذربائیجان اور آرمینیا کو ایک ساتھ ایس سی او کا رکن بنایا جانا تھا، لیکن بھارت نے آذربائیجان کی راہ میں روڑے اٹکائے، جس کے بعد اصولاً آرمینیا کی رکنیت بھی مؤخر ہو گئی۔
